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11.06.2020 15:34
Рубрика: Спорт

СМИ: Тайсон отказался от боя на кулаках и гонорара в 18 млн долларов

Текст: Максим Домчев

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон не принял предложение о поединке по правилам кулачного боя против бразильского бойца смешанных единоборств Вандерлея Силвы. Об этом сообщает Globo.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Американский промоушен Bare Knuckle Fighting Championship предлагал 53-летнему легендарному боксеру 18 миллионов долларов за поединок против Вандерлея Силвы по правилам кулачного боя, то есть без перчаток.

По сообщению тренера Рафаэля Кордейро, Тайсон, несмотря на столь заманчивое предложение, рассматривает для своего возвращения в спорт только боксерский поединок.

О намерении Тайсона вернуться на ринг стало известно в апреле. В последний раз он принимал участие в боксерском поединке ровно 15 лет назад - 11 июня 2005 года он проиграл не слишком известному ирландцу Кевину Макбрайду. Всего же за карьеру американец одержал 50 побед, из них - 44 нокаутом, при шести поражениях и двух боях, которые были признаны несостоявшимися.

Вполне возможно, что Тайсона напугал статус потенциального соперника по кулачному поединку, который младше его на десять лет, - бразилец выступал на турнирах UFC, Pride и Bellator.

Спорт Бокс Персона: Майк Тайсон

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