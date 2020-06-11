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11.06.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Tesla стала самой дорогой в мире автомобильной компанией

Текст: Константин Руссов
Акции компании Илона Маска существенно выросли на торгах. Цена одной достигла рекордного показателя в 1025 долларов - впервые в истории Tesla. Для сравнения, в начале года за ценную бумагу давали только 420 долларов. Таким образом, капитализация компании составляет 190 миллиардов долларов.
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Это означает, что Tesla на данный момент является самым дорогим автопроизводителем в мире. Бывший лидер этой гонки - Toyota - имеет в своём активе чуть меньше: 182 миллиарда долларов, а Volkswagen - 75 миллиардов долларов.

Фото: Автомобильный клуб Германии ADAC
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По словам собеседников агентства Bloomberg, такое развитие стало возможным благодаря началу восстановления спроса на электрокары в Китае, открытию завода в Шанхае.

Можно предположить, что уверенность в состоятельности и стабильности Tesla повысилась и после успешного запуска космического модуля компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Ранее "РГ" рассказывала, что Tesla может оснастить свои электрокары супербатареей, которая позволит снизить цену на них.

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#Tesla