Tesla стала самой дорогой в мире автомобильной компанией

Акции компании Илона Маска существенно выросли на торгах. Цена одной достигла рекордного показателя в 1025 долларов - впервые в истории Tesla. Для сравнения, в начале года за ценную бумагу давали только 420 долларов. Таким образом, капитализация компании составляет 190 миллиардов долларов.

Это означает, что Tesla на данный момент является самым дорогим автопроизводителем в мире. Бывший лидер этой гонки - Toyota - имеет в своём активе чуть меньше: 182 миллиарда долларов, а Volkswagen - 75 миллиардов долларов.

По словам собеседников агентства Bloomberg, такое развитие стало возможным благодаря началу восстановления спроса на электрокары в Китае, открытию завода в Шанхае.

Можно предположить, что уверенность в состоятельности и стабильности Tesla повысилась и после успешного запуска космического модуля компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Ранее "РГ" рассказывала, что Tesla может оснастить свои электрокары супербатареей, которая позволит снизить цену на них.