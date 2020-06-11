В Госдуме предостерегли от провокаций против голосования по Конституции

Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России готова незамедлительно отреагировать на попытки повлиять на голосование граждан по изменениям в Конституцию. Об этом журналистам сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.

Заявление он сделал, комментируя интервью Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева еженедельнику "Аргументы и факты".

"Есть информация от Совета Безопасности, что такие провокационные действия возможны, - заявил Пискарев. - Мы анализируем ситуацию и готовы оперативно отреагировать.

Парламентарий подчеркнул, что какое-либо вмешательство в ход голосования по Конституции не допустимо. Попытки в этом направлении будут пресекаться в соответствии с законом, предупредил он.

Комиссия, по словам ее руководителя, находится в постоянном контакте с коллегами из Совета Безопасности, правоохранительных органов. "И нам важно совместно не допустить размывания духовно-нравственных ценностей, исторической правды, основ нашей государственности, которые заложены в поправках в Конституцию", - подчеркнул парламентарий.

Попытки, уточнил он, совершают иностранные СМИ и НКО.

Комиссией выявлен ряд зарубежных программ в образовательной сфере, в области защиты прав и свобод граждан, журналистики, которые носят исключительно деструктивный характер и целенаправленно используются, в том числе через подготовленных западниками "независимых" журналистов и так называемых "лидеров мнения", для влияния на органы власти в интересах зарубежных стран, рассказал депутат.

Пискарев также привел пример из прошлой практики. "Если говорить только о некоммерческих организациях, выполняющих в России функции иностранного агента, то они в 2019 году получили из США, Великобритании, Германии, Бельгии и Норвегии более 800 млн рублей, - добавил глава комиссии. - Даже несмотря на экономический кризис и массу внутренних проблем, объем зарубежного финансирования таких НКО в прошлом году увеличился примерно на 10 процентов".

Василий Пискарев отметил, что НКО - иностранные агенты, занимаясь политической деятельностью, расходовали данные средства на привлечение внимания россиян к теме якобы имевших место нарушений в ходе регистрации кандидатов на региональных выборах в 2019 году. Кроме того, деньги шли на обучение методике ведения "нужных заказчику" журналистских расследований, проведение обучающих семинаров и тренингов по участию в массовых мероприятиях и контактам с полицией, мониторинг наркоситуации и пропаганду декриминализации наркотиков. По его словам, "наибольшие денежные суммы перечислялись, например, из Европейской Комиссии (Бельгия) - около 114,4 млн руб., из структур Англии и Германии - примерно по 50 млн. рублей из каждой страны". Парламентарий уточнил, что речь идет лишь об известных суммах, которые декларируются в соответствии с российским законодательством.

"Мы приветствуем НКО, выполняющие важные социальные функции - работающие в сфере развития культуры, спорта, поддерживающие инвалидов, но никогда не поддержим тех, кто разрушает наше общество", - резюмировал Пискарев.

Комиссией подготовлены и будут в ближайшее время внесены законопроекты, одна из цель которых - борьба с подготовкой провокаторов зарубежными неправительственными организациями.