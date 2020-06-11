Власти Калифорнии разрешили киностудиям Голливуда возобновить работу

В распоряжение департамента здравоохранения Калифорнии внесены изменения, благодаря которым киностудии Голливуда смогут возобновить свою работу, прерванную несколько месяцев назад из-за коронавируса SARS-CoV-2.

О решении снять жесткие ограничения с 12 июня сообщила Барбара Феррер, директор управления общественного здравоохранения округа Лос- Анджелес. Работу также возобновят зоопарки, аквапарки, бассейны и гостиницы. Их управляющие должны обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность клиентов, пишет ТАСС.

Ведущие американские киностудии из-за коронавируса прекратили все съемки и отложили на более поздние сроки премьеры фильмов и сериалов. Как ранее писала "Российская газета", некоторые студии решили работать в других странах, где существует наименьший риск передачи SARS-CoV-2. Так, съемочная группа "Аватар-2" в составе 55 человек во главе с Дэвидом Кэмероном отправилась в Новую Зеландию.