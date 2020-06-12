Постановление губернатора Еврейской автономной области от 11 июня 2020 года № 174 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления губернатора Еврейской автономной области"

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области от 11.06.2020 № 79-00-02/18-1962-2020 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области" следующие изменения и дополнение:

1.1. В пункте 4:

- в абзаце первом слова "по 14 июня 2020 года" заменить словами "по 28 июня 2020 года";

- абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере услуг (кроме услуг ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, а также бань и саун);".

1.2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:

"6. Возобновить с 15 июня 2020 года деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не указанных в пункте 4 настоящего постановления, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами в торговых залах площадью до 400 кв. м и имеющих отдельный наружный (уличный) вход в объект торговли при соблюдении условия по предельному количеству лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объекта торговли, из расчета 1 человек на 4 кв. м.".

1.3. В пункте 6 слова "по 14 июня 2020 года" заменить словами "по 28 июня 2020 года".

2. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" следующие изменения и дополнение:

2.1. В пункте 1:

- подпункты 1.1 и 1.2 признать утратившими силу;

- в абзаце пятом слова "Ограничения, установленные подпунктами 1.1 - 1.3 настоящего пункта," заменить словами "Ограничения, установленные подпунктом 1.3 настоящего пункта,";

- абзац седьмой исключить.

2.2. Пункты 2 и 4 признать утратившими силу.

2.3. Дополнить пунктом 5 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:

"5. Установить, что гражданам, находящимся на территории Еврейской автономной области, разрешается:

5.1. Совершать прогулки на улице в количестве не более 2 человек вместе, при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

5.2. Осуществлять занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров.".

2.4. В пункте 5:

- слова "по 14 июня 2020 года" заменить словами "по 12 июля 2020 года";

- слова "установленных абзацем четвертым пункта 4" заменить словами "установленных пунктами 4 и 6".

2.5. В пункте 6:

- абзац первый изложить в следующей редакции:

"6. С 15 июня 2020 года:";

- подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:

"6.1. Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями, в первую очередь граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания указанных граждан либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) работы, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, следования к дачным и садовым участкам в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства (или в обратном направлении).

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам сферы здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Еврейской автономной области.

При передвижении, в том числе на транспортном средстве, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки, по территории населенных пунктов Еврейской автономной области иметь при себе документ, удостоверяющий личность. В случае следования к месту (от места) работы также иметь при себе удостоверение или выданную работодателем (заказчиком работ) справку по форме, утвержденной приложением к настоящему постановлению.";

- в подпунктах 6.2, 6.3 пункта 6 слова "в соответствии с подпунктом 5.1 настоящего пункта" заменить словами "в соответствии с подпунктом 7.1 настоящего пункта".

3. Руководителям санаторно-курортных организаций (санаториев) с 29 июня 2020 года обеспечить работу санаторно-курортных организаций (санаториев) с учетом Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0182-20 "Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 15 июня 2020 года.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Р.Э.Гольдштейн







