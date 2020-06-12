Постановление губернатора Камчатского края от 10 июня 2020 года № 95 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в части 3:

а) пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21) граждан, у которых отсутствует регистрация по месту жительства (месту пребывания) или объекты жилого недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности, на территории Камчатского края, прибывших в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово):

а) при выполнении требований, установленных постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края", - заполнять анкету по форме согласно приложению 4 к настоящему постановлению (далее - Анкета) и находиться не менее 14 календарных дней со дня прибытия в изоляции на базах отдыха, в гостиницах, гостевых домах, соответствующих требованиям, предусмотренным рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - объекты гостиничных услуг), либо в самоизоляции по месту жительства (пребывания) близких родственников, зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания) на территории Камчатского края.

При прохождении изоляции на объектах гостиничных услуг граждане самостоятельно несут возникающие расходы;

б) при не выполнении требований, установленных постановлением Губернатора Камчатского края от 29.05.2020 № 86 "Об ограничении въезда граждан на территорию Камчатского края", - заполнять согласие по форме согласно приложению 5 к настоящему постановлению и находиться не менее 14 календарных дней со дня прибытия в изоляции на объектах гостиничных услуг.

При прохождении изоляции на объектах гостиничных услуг граждане самостоятельно несут возникающие расходы;";

2) дополнить приложением 5 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов





Приложение к постановлению Губернатора Камчатского края от 10.06.2020 № 95





"Приложение 5 к постановлению Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50

Согласие гражданина, прибывшего на территорию Камчатского края

Смотрите приложение к настоящему постановлению







