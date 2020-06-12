Лоза и Сафронов простились с умершим от COVID-19 юмористом Трушкиным

Прощание с писателем-сатириком и юмористом Анатолием Трушкиным, скончавшимся 10 июня в возрасте 78 лет от новой коронавирусной инфекции, прошло в пятницу в храме Всемилостивого Спаса в Митино.

Об этом сообщает РИА Новости. Проститься с писателем пришли в том числе художник Никас Сафронов, певец и автор песен Юрий Лоза, другие друзья, коллеги, деятели культуры.

Анатолий Трушкин родился в 1941 году в Челябинске. С 1951-го жил в Москве.

Окончил Московский авиационно-технологический институт. Несколько лет работал инженером на секретном военном заводе. После - на Центральном телевидении СССР. Автор сценариев более двадцати телеспектаклей.

Произведения Трушкина читали Евдокимов, Карцев, Шифрин, Арлазоров, Винокур, Новикова.

Был автором и ведущим программы "Народные средства" на ТВЦ.

Ранее Лоза вспомнил, как Трушкин "веселил простой народ".