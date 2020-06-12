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12 июня 2020 г.

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 11 июня 2020 года № 45-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

Дата подписания 11 июня 2020 г.
Опубликован 12 июня 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 12-пг "О введении режима повышенной готовности"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 29.05.2020 № 42-пг) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 6 слова "по 14 июня 2020 года" заменить словами "по 03 июля 2020 года";

2) в подпункте 1 пункта 18 после слов "лыже-роллерных трасс" дополнить словами ", катка, теннисных кортов";

3) абзац четвертый пункта 23 изложить в следующей редакции:

"установить режим работы общественных бань с соблюдением санитарного режима и требований, установленных Приложением 2 к настоящему постановлению.";

4) наименование Приложения 4 после слов "фитнес-центры" дополнить словами ", каток, теннисные корты".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный



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