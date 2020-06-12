Помпео поздравил с Днем России и напомнил о сотрудничестве в годы войны

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео поздравил всех россиян с Днем России. "От лица правительства США и американского народа я поздравляю граждан РФ с праздником", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

Упомянул госсекретарь о 75-летии окончания Второй мировой войны. Помпео призвал не забывать, что сотрудничество союзных держав, в том числе США и Советского Союза, помогло одержать победу над нацисткой агрессией в Европе. "Соединенные Штаты отдают дань уважения всем, кто работал над разгромом нацизма, включая миллионы российских солдат и гражданских лиц, которые пережили огромные страдания и смерти", - подчеркнул Помпео.

Ранее подравительные телеграммы ко Дню России уже направили лидер КНДР Ким Чен Ын, а также Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик и первые лица Республики Сербской.