День России в этом году в основном пройдет в онлайн-формате. Массовых гуляний не предусмотрено, эпидемическая ситуация пока этого не позволяет. Тем не менее, россиян ждет обширная интересная программа. С приятными сюрпризами.

Корреспонденты "Российской газеты" разузнали, как в российских регионах отметят этот праздничный день.

Флаги поднять!

Жители Дальнего Востока первыми начали отмечать День России. На Сахалине энтузиасты развернули большие полотна российского флага на вершинах гор, а на Курильских островах - на вулканах.

Так началась Всероссийская акция "Флаги России. 12 июня". В Калининградской области государственный флаг РФ поднимут на территории национального парка Куршская коса. На смотровой площадке одной из самых высоких дюн в Европе - высоте Эфа - установят стационарный флагшток. В 12.00 по московскому времени волонтеры водрузят на него российский триколор.

Ставрополь на День России украсят 20 тысячами флагами РФ. Триколор появится на балконах и в окнах жилых домов, на фасадах госучреждений. А самый большой флаг в 160 квадратных метров размещен на фасаде студенческого общежития.

В Сочи на площади Флага на 25-метровой высоте будет парить праздничный шестиметровый аэростат, украшенный лентой цветов российского флага и надписями #МыВместе и 12 июня. А художники изобразят граффити "Флаг России" площадью 10 квадратных метров.

Будут украшены флагами и улицы столицы Чечни, их здесь более 500. Еще планируется раздача маленьких флажков жителям города, их получат и выписывающиеся из больниц пациенты, переболевшие коронавирусом.

Еще одна всероссийская акция - флешмоб #ОКНАРОССИИ. Люди украшают свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными Дню России. Одна из центральных тем - триколор. А затем выкладывают фотографии и рассказы о своих городах, дворах в соцсетях. Этот флешмоб очень популярен у россиян, достаточно вспомнить майские "Окна Победы".

Рисуем героев

Во многих регионах жители присоединились к всероссийскому фестивалю граффити.

В Забайкальском крае, в Чите, напротив площади Революции рисуют баннеры "Россия - это мы!" с изображением триколора и "Год памяти и славы!" с Георгиевской лентой.

В Калининградской области уличные художники изобразят на стенах домов врачей, ученых, волонтеров, соцработников, курьеров и представителей других профессий, которые проявляют верность своему делу в условиях пандемии. В центре Калининграда уже обретает очертания огромный портрет врача в очках и маске. Это не фотография конкретного человека, а собирательный образ медицинского работника.

В Астрахани разрисовали безликую 28-метровую стену в густонаселенном районе портретами медиков в образе ангелов-хранителей.

На Южном Урале уличные художники нарисовали гигантскую граффити-открытку с поздравлением ко Дню России. Она появилась на здании неподалеку от городского бора - на фоне российского триколора художники поместили изображение врачей и написали: "С днем России! Спасибо за ваш труд!". "В этом году День России посвящен современным героям - тем, кто стоит на страже здоровья людей, - пояснил идею вице-мэр Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев. - Это соцработники, ученые, волонтеры, и, конечно, врачи".

Проходит фестиваль граффити и в Кемеровской области, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Ульяновской области, Кабардино-Балкарии. А в Сургуте появится новый арт-объект - "Набережная жизни". Уличные художники создадут на парапетах речного порта картины об истории города.

Ехали автомобили

В Твери в День России состоится пробег ретроавтомобилей. Девять машин марок ГАЗ-21, ГАЗ-24, ВАЗ-2101, "Москвич" с флагами России проедут от площади Гагарина до площади Конституции. Стартует автопробег в символичные 12:12.

Автопробег по улицам Ульяновска посвящается 75-летию Победы и 450-летию служения казачества во благо России. Будут автомобилисты и мотоциклисты.

А в Тольятти авто уже проехали. На площадке отгрузки сотрудники АвтоВАЗа расставили автомобили Lada в виде надписи "Спасибо врачам!". Таким образом коллектив предприятия еще раз поблагодарил всех медицинских работников за их самопожертвование в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Возьмите мою кровь

В Пензе прошел донорский марафон. Каждый желающий мог присоединиться к акции в честь Дня России и поделиться с земляками кровью.

"У меня мама попала в больницу в тяжелом состоянии. К счастью, уже пошла на поправку, - рассказала "РГ", - донор Екатерина Воронина. Ей понадобилась кровь, кто-то помог ей. Теперь я хочу помочь кому-то".

Перед началом акции банк крови почти опустел, поэтому никому не отказывали. Первыми сдали кровь бойцы студенческих отрядов.

"Эта неделя стала для нас особо знаковой. Мы начали заготавливать антиковидную плазму от доноров, которые уже переболели COVID-19 и имеют антитела. - Рассказала главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова. - Она нужна для лечения пациентов, находящихся в тяжелом состоянии". Одним из первых доноров плазмы с антителами стал врач пензенской инфекционной больницы. Он выздоровел и вернулся в красную зону.

С 8 по 15 июня и в Костромской областной станции переливания крови в рамках акции "Донорская неделя" все желающие могут сдать кровь, рассказали в обладминистрации.

Сарафаны и ПДД

Нестандартные акции проходят на Кузбассе. Проводит их - молодежь.

В Анжеро-Судженске стартовал онлайн-фотопроект "Надень русское на День России". Уже триста школьников разместили в соцсетях свои фото в народных костюмах.

А участники фестиваля детского творчества "Я люблю тебя, Россия" в городе Полысаево демонстрируют свои таланты в дистанционном формате: декламируют стихи, поют и танцуют. Молодежь города Юрги поддержала акцию "Выпускники - гордость России": каждый класс представляет коллективное чтение художественного произведения о Родине.

И уже почти 4,5 тысячи кузбасских школьников выложили в сеть творческие работы на тему будущего и настоящего страны, став участниками акции "Рисую Россию".

Креативно подошли к празднику и кемеровские госавтоинспекторы, совместив приятное с полезным. Они вручали прохожим сувенирные триколоры, напоминая о необходимости соблюдать правила дорожного движения. А их юные друзья - школьники - раздавали горожанам брошюры и светоотражающие фликеры.

Большой театр и семейный хор

Онлайн-трансляция концертов Большого и Мариинского театров пройдет в Югре.

Для жителей Ханты-Мансийского округа выступит симфонический оркестр под управлением Михаила Леонтьева с участием солистки Мариинского театра Виолетты Лукьяненко и солист Большого театра России Станислав Мостовой.

А в муниципалитетах региона выступят семейные хоры, на центральных площадях, они исполнят гимн России и известные песни о Родине. В Ярославской области запланированы концерты музыкальных и танцевальных коллективов во дворах жилых домов. А также исполнение Гимна России с балконов и из окон квартир в условленное время - тоже в рамках общероссийской акции.

Проходят концерты во дворах и в Астрахани. Артисты выступают с песнями о России, поднимая настроение горожанам. Жильцы наблюдают за вступлениями из окон и с балконов. Люди подпевают, пританцовывая.

Жителей Колымы тоже поздравят передвижные концертные бригады творческих коллективов в рамках акция #МЫРОССИЯ. Такие концерты пройдут по всей стране. Например, в 123 дворах Ульяновска концертные бригады исполнят песни для Героев Соцтруда, Полных кавалеров ордена Трудовой Славы, почетных граждан региона.

В День России во дворах Саратова местные творческие коллективы исполнят гимн России и другие музыкальные произведения для своих земляков. Как рассказали в городском управлении культуры, музыкальные и танцевальные коллективы выступят во дворах бесплатно. Будут также показаны театральные перформансы.

В полдень творческие коллективы муниципальных учреждений культуры в Краснодаре и Сочи начнут тематические мини-концерты во дворах многоквартирных домов. В Костроме уличные концерты пройдут по 26 адресам, в том числе - во дворе Центральной районной больницы. Участниками праздничных выступлений станут коллективы Государственной филармонии Костромской области и муниципальных учреждений культуры.

В Ростовской области музыканты дадут первые живые уличные концерты с начала эпидемии коронавируса. Живущие поблизости ростовчане смогут послушать музыку прямо из своих квартир.

А в Башкирии создадут видеоролик, в котором гимн России будет исполнен в знаковых местах республики, таких как Монумент Дружбы в Уфе, пещера Шульган-Таш, озеро Аслыкуль. И в 12.30 в эфире Башкирского спутникового телевидения состоится праздничный концерт "Песни России" для жителей Башкортостана.

Для тех, кто дома

Концертно-зрелищный центр Ярославля организует онлайн-праздник для детей "Мы живем в России".

На сайте центра появятся видеоматериалы, в доступной и интересной форме рассказывающие об основных государственных символах России, о Ярославской земле, о людях, прославивших ее, а также о достижениях и открытиях ярославцев. И еще - покажут мультфильм, созданный по мотивам ярославских сказок.

Специально к празднику Государственный архив новейшей истории Костромской области подготовил виртуальную выставку о традициях празднования Дня России в регионе. Любителям кино на странице #Костромапобедная в соцсетях можно посмотреть 15 телефильмов о культуре народов, которые живут на территории Костромской области.

В онлайн-режиме можно и повеселиться. Как сообщили в комитете по молодежной политике, петербуржцы смогут присоединиться к флешмобу RussianDance. Им нужно записать видео с танцем, который лучше всего передает особенности города, и опубликовать его в соцсетях.

Также 12 июня петербуржцы смогут принять участие во всероссийской акции "Песни о России". Здесь тоже нужно записать видео и выложить его в соцсетях.

А на Камчатке, где эпидемиологическая обстановка остается довольно напряженной, для жителей организовали в режиме онлайн викторины, выставки, конкурсы детских рисунков, радиоконцерты, спортивные и игровые программы, тематические беседы, фотоконкурсы, эстафеты поздравлений и челленджи.