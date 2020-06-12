На Камчатку прилетела бригада врачей из Москвы для борьбы с COVID-19

В Камчатский край прибыла бригада врачей из Москвы для помощи коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

"На полуостров прилетели восемь врачей анестезилогов-реаниматологов, три инфекциониста, кардиолог, эпидемиолог, пульмонолог, рентгенолог КТ и пять медсестер-анестезистов, а также замруководителя департамента здравоохранения Москвы", - отмечается в сообщении.

Отметим, что сейчас Камчатка лидирует по количеству зараженных на 100 тысяч населения среди всех субъектов Дальнего Востока. В регионе уже 1306 инфицированных COVID-19, 456 пациентов выздоровели, 30 скончались.

В конце мая врио губернатора Владимир Солодов отстранил главного врача скорой помощи Петропавловска-Камчатского от работы после массового заражения коронавирусом врачей, фельдшеров и водителей. Диагноз подтвердился у 44 человек.

8 июня у 24 сотрудников Дома ребенка в Петропавловске-Камчатском диагностировали COVID-19.