В Крыму призвали смело бронировать отдых на полуострове

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко призвал "уже сегодня смело бронировать" отдых в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба минкурортов.

Глава ведомства отметил, что республика вступает "в самый горячий период". Он напомнил, что объекты размещения начинают работать с 15 июня для крымчан, а также зарегистрированных в Крыму и Севастополе россиян, а с 1 июля - для всех жителей РФ. По словам Волченко, в нынешних непростых условиях очень важно предоставить туристам полную и достоверную информацию о ситуации в Крыму.

В минкурортов отметили, что за последние пару месяцев на горячую линию министерства поступило около 6 тысяч обращений. По сравнению с прошлым годом нагрузка на горячую линию возросла более чем в 20 раз: если 10 июня в 2019-м за день операторы приняли 18 звонков, в этом - 439. При этом чаще других звонили жители Москвы и Санкт-Петербурга. В 80 процентах случаев людей интересовала возможность отдохнуть в Крыму и перенос туров.