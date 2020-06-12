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12.06.2020 20:09
Рубрика: В мире

В МИД Чехии заявили о согласии обсуждать судьбу памятника Коневу

Текст: Владимир Шилов

Чехия открыта к диалогу с Россией для решения спорных вопросов, в том числе касающихся памятника маршалу Ивану Коневу, сообщили "РБК" в пресс-службе чешского МИД.

Сейчас статуя маршала находится в хранилище, ожидая решения своей участи. Москва настаивает на восстановлении снесенного монумента на прежнем месте или его возвращении на родину.

Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
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Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "детскими" оправдания правительства Чехии, согласно которым оно не имело никакого отношения к демонтажу мемориала, поскольку он находился в муниципальной собственности.

"Нам объяснили не по-взрослому, что правительство Чехии не имеет к этому никакого отношения, потому что памятник находился в собственности муниципалитета. Я считаю, что это какое-то детское объяснение, потому что обязательства об обеспечении сохранности этого памятника лежало на плечах чешского государства", - сказал Лавров.

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