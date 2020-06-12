В МИД Чехии заявили о согласии обсуждать судьбу памятника Коневу

Чехия открыта к диалогу с Россией для решения спорных вопросов, в том числе касающихся памятника маршалу Ивану Коневу, сообщили "РБК" в пресс-службе чешского МИД.

Сейчас статуя маршала находится в хранилище, ожидая решения своей участи. Москва настаивает на восстановлении снесенного монумента на прежнем месте или его возвращении на родину.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "детскими" оправдания правительства Чехии, согласно которым оно не имело никакого отношения к демонтажу мемориала, поскольку он находился в муниципальной собственности.

"Нам объяснили не по-взрослому, что правительство Чехии не имеет к этому никакого отношения, потому что памятник находился в собственности муниципалитета. Я считаю, что это какое-то детское объяснение, потому что обязательства об обеспечении сохранности этого памятника лежало на плечах чешского государства", - сказал Лавров.