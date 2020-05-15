В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.

В интервью газете "Красная звезда" он напомнил слова мэра Праги 1945 года Петра Зенкла, заявившего, что город был спасен от гибели и разрушения, вырван из когтей нацистов прежде всего героической Красной Армией, а также благодаря самопожертвованию советских солдат. По мнению Филипа, эта цитата находится в резком противоречии с шагами нынешнего главы района Праги-6, который исподтишка демонтировал памятник.

Снос памятника - это коварный и варварский поступок, подчеркнул Филип. Руководство КПЧМ призвало правительство исправить ситуацию и вернуть статую маршала Конева на прежнее место. Парламентарий отметил, что президент Милош Земан также категорически осуждает демонтаж.

Сегодня Чехия заботится о 4224 военных захоронениях и памятниках советским воинам, погибшим при освобождении Чехословакии в 1945 году. Некоторые памятники, снесенные или поврежденные после 1990 года, даже удалось восстановить, сообщил Филип.

Напомним, памятник Ивану Коневу в Праге был демонтирован третьего апреля по решению властей района. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе. По словам министра, нарушены обязательства чешской стороны в рамках межправительственного договора, вступившего в силу в 1993 году. Эти обязательства предполагают, в частности, уход за советскими воинскими мемориалами.