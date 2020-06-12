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12 июня 2020 г.

Указ губернатора Ярославской области от 10 июня 2020 года № 137 "О внесении изменений в указы Губернатора области от 18.03.2020 № 47 и от 03.04.2020 № 80"

В связи с сохраняющейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ярославской области, в условиях режима повышенной готовности и на основании Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47 "О мерах по предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции и ее распространения" следующие изменения:

1.1. В абзацах третьем, четвертом пункта 1 слова "по 15 июня" заменить словами "по 22 июня".

1.2. В абзаце первом пункта 81 слова "по 15 июня" заменить словами "по 30 июня".

2. Внести в указ Губернатора области от 03.04.2020 № 80 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47" изменение, заменив в пункте 1 слова "по 15 июня" словами "по 22 июня".

3. Указ вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области Д.Ю.Миронов



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