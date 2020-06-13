Как российский авторынок пережил период карантина

Эпидемия коронавируса с последующим закрытием дилерских центров изменила привычный ход вещей на авторынке. Пожалуй, впервые в истории отрасли продажи новых машин в мае оказались выше, чем в традиционно успешном апреле.

Аномальный май

По статистике апрель является одним из лучших месяцев для авторитейла с точки зрения объемов реализации, а в мае наблюдается снижение спроса в связи с майскими праздниками и началом дачного сезона. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса всё пошло не как обычно. Несмотря на двукратное падение продаж к прошлому году до 63 тыс. машин (-52%), майский результат оказался гораздо лучше "черного апреля", когда из-за закрытия дилерских центров российский авторынок рухнул на 72% - до 39 тыс. единиц, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса.

По словам руководителя по бизнес-процессам ГК "АвтоСпецЦентр" Константина Авакяна, данная рыночная динамика обусловлена несколькими факторами, среди которых нет привычного по прошлым годам фактора сезонности.

В первую очередь, на лучшую динамику майских продаж повлияло ослабление карантинных мер в ряде регионов страны, выразившееся в официальном разрешении властей возобновить работу дилерских предприятий. Квинтэссенцией этих процессов в мае стал запуск дилеров Московской области с 25 числа. Также сыграл свою роль фактор развития дистанционных и онлайн продаж, получивших существенный скачок развития в период ограничений.

"С закрытием дилерских центров на карантин клиенты не сразу привыкли к тому, что автомобиль можно купить онлайн, не приходя в салон. А в мае постепенно онлайн-покупка стала понятна большинству из них, люди осознали, что пока это единственная возможность приобрести автомобиль. Вместе с тем дилеры старались развить свои онлайн-сервисы так, чтобы они были максимально удобны для совершения покупки", - подтверждает директор филиала "Авилон.Hyundai" Дмитрий Макарычев.

Китайское чудо

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Между тем, несмотря на все еще значительное падение рынка, ряд автопроизводителей в мае сумели показать рост продаж. Если не считать Fiat и Isuzu, специализирующихся на легком коммерческом транспорте, в числе "положительных героев" оказались исключительно китайские бренды - Haval, Changan и FAW. Во многом результаты их продаж обусловлены эффектом низкой базы, ведь год назад модельные ряды этих марок были гораздо скуднее, чем сейчас.

Так, Haval, в мае прошлого года открывший свой завод в России, с тех пор наладил там производство трех новинок - кроссовера Haval F7, ставшего новым бестселлером марки, купе-кроссовера Haval F7x и рамного внедорожника Haval H5. Локомотивом продаж Changan стал компактный кроссовер CS35 Plus, вышедший на российский рынок прошлым летом, в декабре у дилеров появился новый среднеразмерный кроссовер CS55, а в апреле нынешнего года - полноприводный внедорожник Changan CS75FL. Марка FAW год назад и вовсе была представлена одним среднеразмерным кроссовером Besturn Х80, но в июне 2019-го модельную линейку марки пополнил компактный кроссовер Besturn Х40, который сегодня обеспечивает наибольший объем продаж.

По мнению Константина Авакяна, феномен этих китайских брендов на падающем авторынке объясняется активным расширением дилерской сети, развитием модельной линейки, а также сравнительно низкой долей Москвы и Санкт-Петербурга в продажах, где ограничительные меры были самыми жесткими и действовали вплоть до июня.

В свою очередь, Дмитрий Макарычев отмечает, что китайские автомобили традиционно дешевле и обладают необходимым набором опций, которые востребованы у клиентов. Поэтому, возможно, именно сейчас, в непростой экономический период, те, кто хотел купить автомобиль и решил не откладывать покупку, сделал выбор в пользу китайских машин из-за их ценовой доступности и оснащения.

Продажи - в упадке

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В то же время сильнее рынка - почти на 60% - упали продажи у таких лидеров, как Kia и Hyundai, Volkswagen и Skoda. Причем у последних двух марок ситуацию отчасти усугубило завершение продаж самых продаваемых моделей Polo и Rapid в первом поколении, в то время как обновленные бестселлеры в мае только начали появляться у дилеров. А наихудшая динамика по итогам мая оказалось на счету Mitsubishi, чья реализация ушла в "минус" на 83%.

Как считает Дмитрий Макарычев, продажи Hyundai и Kia могли упасть, в том числе, из-за того, что в связи с кризисом снизился спрос на объемообразующие модели этих брендов - Solaris и Rio, которые находятся в низком и среднем ценовом сегменте и обычно очень популярны среди покупателей. А вот более дорогие модели (у Hyundai это, например, Sonata и Tucson) не обеспечили дилерам внушительных объемов продаж.

"Что касается результатов Mitsubishi, то почти половина в объеме реализации марки в последние годы приходилась на московский регион и Санкт-Петербург, где падение спроса в апреле и мае 2020 года зафиксировано на одном из самых высоких уровней по стране", - добавляет Константин Авакян.

Первый летний месяц обещает некоторый всплеск спроса на авторынке, хотя в целом его падение продолжится, но уже не такими темпами, как в мае и тем более апреле. Во-первых, в предыдущие два месяца карантина оставались полностью закрытыми дилерские центры в двух столицах, крупнейших региональных рынках. А с 1 июня вновь открыли свои двери для покупателей автосалоны в Москве и с 8-го числа - в Санкт-Петербурге.

Таким образом, как и в других регионах, дополнительный объем продаж в ближайшее время обеспечат покупатели, которые заказывали автомобили в предыдущие месяцы, но не смогли их забрать из-за карантинных ограничений. К тому же из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране многие россияне отказались от поездок в отпуск или отложили их, что также дает дилерам надежду на активность клиентов в летние месяцы.

Наверстать упущенное

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Подстегнуть спрос на авторынке призваны и обновленные госпрограммы льготного автокредитования, которые теперь стали доступны семьям с одним ребенком и работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения. Кроме того, 10-процентную скидку от государства на приобретение нового автомобиля в кредит могут получить покупатели, которые сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года. А вот увеличение максимальной суммы до 1,5 млн рублей для автомобилей, участвующих в госпрограммах, практически ничего не изменило: расширился лишь выбор доступных комплектаций, но не самих моделей.

"Отложенный спрос есть, но всплеска на рынке мы не ожидаем. Да, с открытием автосалонов к нам вернулись покупатели и те, кто планировал приобрести автомобиль, захотят в ближайшее время это сделать. Вполне возможно, что сейчас, после открытия, дилеры предложат клиентам скидки, но даже это не поможет вернуть уровень продаж 2019 года, рынок продолжит падать. Отрасль сейчас находится в настолько негативной ситуации, что мы вынуждены распродавать некоторые автомобили ниже себестоимости. В ближайшие месяцы даже с отложенным спросом отрасль не сможет быстро наверстать упущенное: покупателям, так или иначе, нужно время на восстановление", - говорит Дмитрий Макарычев.

По оценкам Константина Авакяна, истинные масштабы падения российского авторынка будут понятны начиная с осени. Фактор отложенного спроса к этому времени полностью сойдет на нет, уровень безработицы выйдет на свой максимум, а индекс покупательной способности, наоборот, будет минимален. Таковыми будут новые реалии для авторитейла, и в дальнейшие месяцы можно ожидать падение рынка до 30%.