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13.06.2020 09:00
Рубрика: Общество

Лечить онкологию смогут дистанционно

Текст: Елена Манукиян
Возможности телемедицины будут использоваться в лечении онкологических больных. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Минздрава.
Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости
Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Как пояснили в ведомстве, готовится к запуску единая система, с помощью которой можно будет дистанционно выявлять заболевание на ранних стадиях у пациентов, проживающих даже в самых удаленных районах страны, а также назначать лечение и контролировать его динамику. Система была разработана в 2019 году под руководством экспертов ведущих национальных медицинских исследовательских центров.

"В случае активного развития технологий, при появлении устройств, позволяющих удаленно наблюдать за пациентом, телемедицина сможет более активно интегрироваться в медицинские манипуляции", - сообщили в Минздраве. При этом отметили, что полностью отказаться от очного взаимодействия пациента и медработника пока нельзя.

Фото: Евгений Козырев/РГ
Россияне стали активнее пользоваться услугами телемедицины

В интервью "РГ" эксперт Российского общества клинической онкологии Илья Тимофеев подчеркнул, что в отдельных регионах России телеонкология уже получила развитие. А иногда её возможности граничат с фантастикой. Так, например, сегодня можно удаленно определить гистологический вид опухоли. То есть в лаборатории готовится специальный срез, который оцифровывается и в высоком разрешении, на уровне микроскопа, загружается в облачный сервер, чтобы его смогли исследовать другие специалисты, которые находятся, например, в другом городе.

Также, по словам эксперта, разметку злокачественного образования уже совсем скоро можно будет сделать без участия врача. Он пояснил, что перед облучением вокруг опухоли намечается контур, в который потом попадает лучевая терапия. Роботизированная программа с помощью компьютерной томографии сама обозначит контур. Такие разработки уже есть, отметил Тимофеев. К тому же в недалеком будущем станут доступны роботизированные операции.

"Сегодня роботы уже делают их с помощью врача, когда руки умной машины повторяют движение джойстика хирурга. Но уже сегодня роботы оперируют животных с точностью, которая недоступна человеку", - сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что телемедицина расширила географию медицинских консилиумов, которые теперь часто проводятся онлайн.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Онкология: как победить рак

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