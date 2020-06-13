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13.06.2020 02:15
Рубрика: Общество

На МКС разделили воздух для россиян и американцев

Текст: Константин Волков

На Международной космической станции (МКС) временно разделили воздух, которым дышат российские и американские космонавты, об этом сообщает NASA.

"Воздухообмен между российским и американским сегментами был прекращен для поиска источника бензола на МКС. Американские и российские члены экипажа выполнили шаги по перенаправлению воздуха в своих сегментах", сказано в заявлении агентства.

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На такой шаг пришлось пойти, чтобы обнаружить источник токсичного бензола, концентрация которого на МКС повышена с мая. Но поскольку содержание бензола не превышает критических значений и не угрожает здоровью экипажа, поиски идут в рабочем порядке.

Как сообщили "Роскосмос" и NASA 12 июня, поиски источника прошли в российском модуле "Звезда". Затем воздухообмен был восстановлен.

В настоящий момент на МКС находятся двое российских космонавтов -Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также - трое американских: Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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