"Позиция вседозволенности": дрессировщик Запашный о ДТП с Ефремовым

Вслед за множеством других российских артистов на инцидент с участием актера Михаила Ефремова обратил внимание директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный.

По поводу произошедшего особого удивления он не выразил. Ведь, по мнению дрессировщика, актер "к этому долго шел". А виной трагедии - "позиция свободы и вседозволенности, которую он всегда пропагандировал".

"Как показала практика, он не может быть примером для подражания", - говорит дрессировщик в комментарии РЕН ТВ. Ведь, по наблюдению Запашного, "когда ты критикуешь кого-то, наверное, ты должен предлагать другую хорошую модель существования - правильную". Но у Ефремова с правильными моделями не очень.

И то, что Ефремов сейчас предпримет, "дойдя до крайней точки", как то: "будет менять свою жизнь, бросит пить, бросит наркотики, бросит транслировать, что это норма жизни - себя так вести", - уже не особо убедительно.

Напомним. Вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы внедорожник, которым управлял пьяный Ефремов, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном. 57-летний водитель которого от полученных травм умер в больнице. Сам актер при этом не пострадал.

Возбуждено уголовное дело. Артисту грозит заключение сроком до двенадцати лет.

Вчера Ефремов, находящийся под домашним арестом, записал видеообращение, где отметил, что ему конец, и прощения ему нет и быть не может.

Артист предложил помощь семье убитого им водителя, но родные покойного ни ее, ни извинений актера принимать не стали.

Ранее происходящее прокомментировал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.