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"Штрафы должны быть миллионные": Пригожин о ДТП с Ефремовым

Новости
    13.06.2020, 15:29
Текст:   Олег Усков

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, только что перенесший противостояние с шоуменом Сергеем Шнуровым, обратил свое внимание на трагедию, виновником которой стал пьяный актер Михаил Ефремов.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Напомним. Артист устроил ДТП, в котором прогиб человек. Теперь Ефремову грозит тюремный срок до двенадцати лет. Вчера Михаил записал покаянное видеообращение. При этом семья погибшего извинений не приняла и от любой помощи с его стороны отказалась.

Меж тем Пригожин в комментарии к ситуации радио "Говорит Москва" подчеркнул, что считает: санкции за пьяное вождение необходимо ужесточить.

В частности, штрафы за такого рода преступление должны быть "миллионные". А закон - один для всех, вне зависимости от места работы и должности злодея.

"Можно сделать какие-то скидки на какие-то вещи, но нельзя оправдать пьянство за рулем", - уверен продюсер.

Также он поинтересовался, почему у Ефремова, который ранее попадался на опасном вождении неоднократно, всё это время не забирали права.

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