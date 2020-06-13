Семья Сергея Захарова, погибшего в аварии, не приняла извинений Ефремова

Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП в центре Москвы, не приняла извинения актера Михаила Ефремова, и хочет справедливого суда. Об этом РИА Новости сообщил адвокат семьи Александр Добровинский.

По его словам, он связывался в субботу 13 июня с семьей​​​ и они отказались полностью от всего. "Не хотят никаких компенсаций вообще, они хотят только справедливого суда", - сказал адвокат.

Добровинский пояснил, что не является представителем гражданской супруги Захарова, отметив что представляет брата погибшего Валерия и ту часть семьи, которая не хочет ни копейки от Михаила Ефремова.

Актер Михаил Ефремов ранее записал в своем видеоблоге обращение, где попросил прощения у семьи погибшего и обещал оказать помощь, если ее примут. Актер заявил, что честно понесет наказание.

Сейчас актер находится под домашним арестом, куда его поместил Таганский суд Москвы. Суд запретил Ефремову выходить из дома, а также пользоваться телефоном и интернетом. Также актер не имеет права отправлять корреспонденцию, общаться ни с кем кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников ФСИН. Ефремов обвиняется в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Если его вина будет доказана, то актеру грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Как ранее сообщала "Российская газета", авария произошла в понедельник вечером на Смоленской площади. Ефремов, двигавшийся на своем Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. В последствии он скончался в больнице.