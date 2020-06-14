Как бюджетно улучшить шумоизоляцию автомобиля

Рано или поздно владелец автомобиля массового сегмента осознает, что его не устраивает шумоизоляция его "железного коня". В наибольшей степени это касается "бюджетников" - начальных моделей АвтоВАЗа, Renault, ряда доступных "китайцев" и представителей модельной линейки УАЗа. Как улучшить ситуацию с паразитными шумами в таких машинах без сильного урона семейному бюджету? Существует несколько действенных вариантов.

Правильные материалы

Ключ к успеху - собственно "шумка", эластичный и вибропоглощающий материал, который не проблема приобрести в специализированных магазинах.

Такие современные материалы представляют из себя самоклеющуюся композицию, легко монтируются на поверхностях со сложным рельефом, не впитывают влагу и обладает антикоррозийными свойствами, равно как свойствами герметика. При монтаже такая "шумка" требует разогрева 50°С, поэтому стоит потратиться на строительный фен или в крайнем случае воспользоваться мощным бытовым.

Схема шумоизолирования

Пожалуй, главное правило "гаражной" шумоизоляции - не удалять заводской теплоизоляционный материал. Ваша "шумка" должна быть в помощь, а не заменой.

Места оклейки должны быть предварительно тщательно очищены от грязи, битумных и маслянистых отложений. Соответственно, на этом этапе обязательно использование обезжиривателя. В моделях изолирующих материалов сегодня нет недостатка.

Шумоизоляция капота

Для снижения шума двигателя эффект даст шумоизоляция капота. Как правило массовые машины начальных комплектаций лишены заводской "шумки" капота, тогда шумоизоляция напрашивается.

Как вариант - можно приобрести у дилера фирменный изолирующий мат и установить его собственными силами. Но если не хотите тратиться на фирменную "шумку", используйте в качестве вибродемпфера плотный материал с фольгированным лицевым слоем.

Дело в том, что зона капота является термонагруженной частью, поэтому обычная "шумка" здесь не подойдет. Вырезаем из изолирующего материала фрагменты нужной формы и клеим их прямо на металл на внутренней части капота между ребер жесткости. Похожим образом можно заизолировать также внутренние стенки и дно багажника, но, разумеется, заботиться о термоизоляции в данном случае нет нужды, и обработка обойдется дешевле.

Шумоизоляция колесных арок

Колесные арки являются одним из самых сильных источников шума в автомобиле, поэтому изолировать эти элементы кузова имеет прямой смысл. Алгоритм действий при этом следующий - демонтируем штатный защитный пластиковый локер (подкрылок), если он имеется.

Очищаем и обезжириваем поверхность металлической арки. Наклеиваем изолирующий материал, предварительно разогрев его феном и прикатывая твердым валиком. Устанавливаем подкрылки в обратной последовательности.

Жидкая шумоизоляция арок колес и днища

Вместо изолирующих матов можно задействовать так называемую жидкую изоляцию колесных арок. Для этого используют специальные мастики или жидкую резину. Мастика наносится на очищенную металлическую поверхность при помощи кисточки, а жидкая резина распыляется при помощи пневмораспылителя.

Шумка и антикор - два в одном

Отдельно заметим, что отличный результат дает совмещение шумоизоляции днища с его антикоррозийной обработкой. В этих целях используются резинобитумные мастики для жидкого нанесения.

Хиты в этой сфере - средства Noxudol 3100, Dinitrol 479 и STP мастика NoiseLIQUIDator. Такая шумопоглощающая паста наносится распылением или смазыванием на днище и полости колесных арок, значительно снижая паразитные шумы.

Шумоизоляция проемов

В последние годы на рынке появились высокоэффективные спецуплотнители, которые клеятся не вместо штатных, а в добавление к ним. Как правило такие самоклеящиеся ленты китайского или отечественного производства, что, однако, никак не умаляет эффекта от их использования. Покупаем в магазине такой самоклеящийся резиновый уплотнитель.

Как вариант, это может быть РКИ-19Т или РГИ-135, очищаем от грязи, а затем обезжириваем проемы (края дверей, кромки капота и багажника). Предварительно очищаем место оклейки от грязи, обезжириваем, и приклеиваем уплотнитель рядом с заводским. При отсутствии такового (например, на кромке капота) клеем уплотнитель на нижнюю кромку капота так, чтобы оставался небольшой зазор. (Чтобы убедиться, что капот легко закрывается, воспользуетесь пробным кусочком уплотнителя).

Положительных эффектов после такой доработки несколько. Дополнительный уплотнитель играет роль шумо-, вибро-, тепло и влагоизоляции. Бонус - двери и капот с дополнительными уплотнительными резинками будут закрываться тише.