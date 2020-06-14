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14.06.2020 14:18
Рубрика: Власть

МИД: Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен

Текст: Константин Волков

МИД РФ 14 июня обнародовал на своих страницах в соцсетях информацию о том, что "По поручению президентов России и Турции министерства иностранных дел и обороны двух стран активно работают в поддержку ливийского урегулирования. Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно".

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Также российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что "эксперты находятся в контакте в интересах скорейшего согласования прекращения огня, а также налаживания межливийского переговорного процесса на политическом и экономическом направлениях под эгидой Организации Объединенных Наций в соответствии с решениями Берлинской международной конференции от 19 января сего года и резолюцией 2510 Совбеза ООН".

МИД Турции также сообщил 14 июня, что с российской стороной был проведен телефонный разговор, в ходе которого стало известно, что переговоры между заместителями министров двух стран будут продолжены в предстоящий период, а переговоры с участием министров иностранных дел и министров обороны Турции и России, запланированные на сегодня, перенесены на неизвестный срок.

Фото: Военно Политическое Обозрение - ВПО / youtube.com
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Ранее сообщалось, что 14 июня министры иностранных дел и обороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу должны прибыть в Стамбул для переговоров со своими турецкими коллегами Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром. Разговор должен был идти о "региональной проблематике". Ожидалось, что в первую очередь будут затронуты ситуация в Ливии и в сирийской провинции Идлиб.

10 июня президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили прекращение огня в Ливии, запуск процесса политического урегулирования в этой стране, выполнение договоренностей по зоне деэскалации в сирийском Идлибе, а также взаимодействие по борьбе с пандемией коронавируса.

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