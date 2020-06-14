Можно ли объехать ДТП по "встречке"

Автомобильная авария - распространенное явление на дорогах, которое часто создает препятствие для движения автотранспорта. Также преграду на пути автомобилисту может представлять собой, например, сломавшийся на дороге автомобиль. Есть и другие причины, по которым водитель оказывается вынужденным объезжать препятствие с выездом или на обочину, или на встречную полосу движения. Разберемся, в каких случаях он может совершать такой объезд на законных основаниях.

В статье 12.15 КоАП РФ "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона" говорится, что нельзя осуществлять выезд в нарушение ПДД на полосу, "предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного движения". Нарушителю такого запрета "светит" или штраф в размере 5000 рублей, или лишение водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев. То есть, если водитель нарушил этот запрет умышленно, ему придется ответить по закону.

Другое дело, когда он сделал это вынуждено. Например тогда, когда столкнулся с препятствием на дороге. Напомним, что, согласно пункту 1.2 Правил дорожного движения, препятствием является "неподвижный объект на полосе движения (неисправное или поврежденное транспортное средство, дефект проезжей части, посторонние предметы и т.п.), не позволяющий продолжить движение по этой полосе". Там же указано, что препятствием не считается затор на дороге или транспортное средство, которое остановилось на полосе движения с соблюдением ПДД.

Итак, правила дорожного движения относят неисправное или поврежденное транспортное средство к препятствиям на дороге. В случае, когда поврежденная в ДТП машина мешает движению других автомобилей, проезд рядом с ней по встречной полосе трактуется как встречный разъезд. При этом водитель, на стороне которого имеется препятствие, должен, как того требует пункт 11.7 ПДД, уступить дорогу всем проезжающим машинам. В том же пункте говорится, что если возникло препятствие на уклонах, то уступить дорогу должен водитель машины, которая движется на спуск.

Прежде, чем решиться на объезд препятствия с выездом на встречную полосу движения, водитель должен убедиться, что у него нет других вариантов, чтобы совершить объезд.

В случае ДТП с участием нескольких машин, прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД сами организуют движение, чтобы "разгрузить" собравшуюся пробку. В этом случае водителю остается только слушаться распоряжений регулировщика, который на месте управляет движением транспортного потока. Место аварии, где работают представители Госавтоинспекции, приобретает иной юридический статус. В этом случае на время перестают действовать ПДД и правила разметки, а сами сотрудники ГИБДД берут на себя задачу по управлению автомобильным трафиком "в ручном режиме".

При этом они часто используют не только специальные жесты, но и выставляют на дорогу дополнительные знаки. Они нужны для того, чтобы указать на место объезда ДТП или организовать в безопасном режиме разъезд машин в этом месте.

Добавим, что автомобилист, оказавшийся на дороге в ситуации, когда встречная полоса - это единственно доступный способ объехать препятствие, должен не забывать о важных нюансах. Действуя в момент, когда на место ДТП еще не приехали сотрудники ГИБДД, он должен убедиться в том, что участники аварии выставили на дороге соответствующие знаки, а также в том, что объехать по обочине аварию невозможно. С учетом всех этих обстоятельств выезд на "встречку" для объезда места ДТП можно совершать, не боясь получить за это штраф.