Самый дорогой Lada Xray Cross. Кто будет покупать версию Instinct

Выводя на рынок недешевый массовый автомобиль субкомпактного сегмента, АвтоВАЗ, вероятно, рискует. Как бы то ни было, знакомство с Lada Xray Cross новой топовой комплектацией Instinct, несущей знамя в виде мультимедиа "Яндекс.Авто", убедило нас, что такой риск может быть оправдан.

Не так давно появилась новость о том, что АвтоВАЗ готовится приостановить производство Xray. В самом российском автогиганте опровергли эту информацию.

В любом случае, новая версия с энергичным и, на мой взгляд, очень удачным названием Instinct, наверняка повысит интерес к вазовскому кроссоверу, или, если вам так больше нравится, высокому хэтчбеку, ведущему родословную, как известно, от соплатформенной "пятидверки" Renault Sandero Stepway.

Удаление от французов

Фото: Борис Захаров

Для начала - совсем немного размышлений о французских корнях. Xray Cross, как известно, вырос из обычного Xray, а тот является по сути основательно переиначенной версией Renault Sandero Stepway. Самое интересное в этих родственных связях то, что вазовцы делают все, чтобы уйти от донорской базы как можно дальше. Самым принципиальным в этом отношении стала ревизия калибровок подвески и рулевого управления.

Среди всех перечисленных соплатформенных братьев у Xray Cross самый большой клиренс (215 причем одинаковый у версии как с "механикой", так и с вариатором), самая широкая колея (1503/1546 спереди и сзади соответственно) и самые плотные настройки подвески, равно как "зажатое" под активную езду электромеханическое рулевое управление.

Рулевая колонка здесь регулируется в двух плоскостях (по углу наклона и вылету), о чем французский "соплатформенник" может только мечтать. Нет у "галла" также и фирменной вазовской системы Lada Ride Select (тумблером на центральном тоннеле можно тасовать четыре алгоритма работы ESP). Впрочем, такая "фишка" недоступна также и для обычного Xray, а в семействе Xray Cross предлагается только для исполнений с "механикой". У машины же с вариатором можно только полностью отключить ESP, нажав на кнопку под "ручником".

Основной инстинкт

Фото: Борис Захаров

Новое исполнение Instinct таким образом - еще один шаг в сторону от французской первоосновы. Вазовцы стремятся сыграть прежде всего на теме персонализации, предлагая дизайнерские "фишки", недоступные ни для субкомпактного собрата Renault, ни для остальных представителей семейства Xray. Чтобы не растекаться мыслью по древу, просто перечислим эти визуальные приманки.

Крыша кузова черного цвета, черные же внешние зеркала с интегрированными указателями поворота, опять-таки смоляная, да и еще и глянцевая антенна в форме акульего плавника на крыше, черный задний спойлер, и оригинальные двухцветные 17-дюймовые диски колес с алмазной шлифовкой.

Последние, к слову, выглядят по-настоящему дорого и невероятно идут "тольяттинцу". Впрочем, и остальной наряд яркий и, что не менее важно, ненавязчивый - команда шеф-дизайнера Стива Маттина который раз доказала, что имеет вкус и чувство меры!

Фото: Борис Захаров

Отделку салона можно варьировать, иначе говоря, подбирать под себя. Тестовый автомобиль щеголяет апельсиново-бежевыми вставками оттенка, который мне случалось видеть в автомобилях Porsche - неслабая заявка!

Броско смотрится также пластиковый декор под рояльный лак и алюминий. Возможны и другие варианты декора - например, сочетание серого и черного. Во всех случаях отделочный пластик, конечно, остался грубоватым, что несколько портит общую картину. И все же легкий премиальный флер в интерьер просочился. Уместен ли они здесь? Каждый ответит для себя сам.

Поставим плюс автомобилю также за новую комбинированную обивку сидений из текстиля и экокожи, равно как за эргономику передних кресел - боковая поддержка солидная, не спортивные ковши, конечно, но, скажем так, явный намек на них.

Фото: Борис Захаров

А еще на спинках передних кресел имеется вполне благородное тиснение "Xray Cross". Хотелось бы, чтобы это было слово Instinct. Но нет - название топ-версии красуется на симпатичных маленьких лейблах, вшитых в торцы спинок кресел, и на металлизированных накладках на пороги. В целом я не преувеличу, сказав, что определенное настроение престижности и непохожести на других вазовцам удалось создать - весомый вклад в копилку модели.

"Привет, Алиса"

Фото: Борис Захаров

Lada Xray Instinct - это также про уникальную - в том смысле, что пока недоступную для других комплектаций модели мультимедиа Яндекс.Авто с топовым 8-дюймовым сенсорным экраном, вписанным в верхний сектор центральной консоли.

Претензия к реализации, наверное, единственная: экран медленно оживает после запуска мотора. Это вдвойне обидно, поскольку софт сам по себе достаточно шустрый. В остальном - одни плюсы. Большой экран дает более внятную картинку с камеры заднего вида, и что особенно приятно, здесь есть бортовой 4G-модем.

Иными словами, вам вовсе не обязательно "зеркалить" ваш смартфон на центральном экране через провод. Вы просто включаете зажигание и произносите сакраментальное "Привет, Алиса". Ну или просто, "Алиса". "Алиса" быстренько проложит вам маршрут до нужной точки, через "Яндекс-Навигатор", а картинка и алгоритм пролистываний экрана будет привычным, таким же, как в вашем смартфоне. Решили купить по дороге на дачу, например, лопату. Просто говорите: "Алиса, где купить лопату?".

Фото: Борис Захаров

Голосовой помощник, перебросит вас на нужный сайт, а затем предложит проложить маршрут в ближайшие профильные магазины. Или, можете, спросить, к примеру, какие рыболовные магазины работают - тоже расскажет, покажет и выступит поводырем. Словом, все как при обычном веб-серфинге. Но при этом вам не нужно снимать руки с руля и отвлекаться от дороги.

Есть и другие "фишки". Сенсорный экран можно разделить на две части - на каждой могут быть открыты разные приложения. И еще здорово, что через ту же мультимедиа ты получаешь доступ к "Яндекс.Музыке" или "Яндекс.Фильмам". Признаюсь, последнее не пробовал, но судя по всему, на 8-дюймовом экране можно смотреть кино из раздела "Яндекс.Видео". Хотя делать это в пути водителю не советуем! Или, скажем, в яндексовской "мультимедийке" удачно реализован сервис "Яндекс.Заправки". Список, как вы понимаете, можно продолжить. И вот что еще следует знать потенциальным покупателям - чтобы весь этот яндексовский функционал работал, придется приобрести подписку "Яндекс.Плюс". Точнее - первые полгода за все платит АвтоВАЗ, а потом уже - клиент, по 169 рублей в месяц.

Джентльменский набор

Фото: Борис Захаров

Lada Xray Instinct вышел на рынок с линейкой из двух бензиновых двигателей: вазовским 1.8 (122 л.с.), который спарен с 5-ступенчатой "механикой" и топовым мотором Nissan 1.6 (113 л.с.) - он агрегатируется с вариаторной трансмиссией, (АвтоВАЗ называет его "автоматом").

Во всех случаях помимо топового варианта мультимедиа вы получите по умолчанию две подушки безопасности, светодиодные дневные ходовые огни, комплекс активной безопасности (EBD, ABS, ESC, EDL, HSA, BAS, TCS), дисковые тормоза всех колес, датчики дождя и света, круиз-контроль и ограничитель скорости, систему крепления детских кресел ISOFIX, 4-точечный парковочный радар, камеру заднего вида, сигнализацию, розетки 12V на центральной консоли, для задних пассажиров и в багажном отделении, климат-контроль, охлаждаемый перчаточный ящик, центральный подлокотник с боксом, футляр для очков и другие приятные мелочи.

В багажнике с приятной отделкой и двойным полом возлежит "докатка" на 15-дюймовом диске. Единственная претензия к фальшполу - он выдерживает нагрузку не более 25 кг. Похвалим же отсек за хранение домкрата и инструмента в нише правой внутренней стенки багажника - так экономится место. Отлично также, что в фальшполу прорезаны отверстия для крепления сеток, имеются также крючки для фиксации сумок.

Городская история

Что можно сказать о тестовой машине с ниссановским 1,6-литровым бензиновым мотором и бесступенчатым вариатором Jatco? Такая связка хороша прежде всего в городской среде. Вазовский кроссовер бодро стартует со светофора и без всякой вальяжности наращивает ускорение. Разве что звуковой аккомпанемент шумноват. На цифры 12.3 с до "сотни" не смотрите - по ощущениям машина даже резвее. Для быстрых обгонов на трассе задора также, как правило, хватает.

Подвеска в сравнении с соплатформенными Renault жестковата, но чувствуешь это далеко не всегда - звучные толчки ощущаются при спешном проезде "лежачих полицейских" и глубоких выбоин.

При остальных сценариях плавность хода вполне себе на комфортном уровне. Руль тонковат в сечении, и это, на мой взгляд, одна из главных недоработок в эргономике. Калибровка рулевого привода сносная, но не идеальная. С одной стороны, Xray Cross не упрекнешь в отсутствии информации на ободе. Однако усилие подчас кажется искусственным, а ход руля туговатым. Впрочем, информация о положении передних колес приходит на "баранку" и она изолирована от вибраций, и это важнее всего.

Красивые 17-дюймовые колесные диски - не лучший выбор для езды по разбитым дорогам. Во-первых, профиль низковат, и стало быть, колеса стоит поберечь на выбоинах с острыми краями. В то же время такая машина требовательнее к езде по продольным волнам асфальта. При попадании в такую колею кроссовер норовит соскочить с траектории. Впрочем, эти уводы не сильные и легко контролируются.

А вот тормозная динамика - замечательная, не даром всем Xray Cross выделены дисковые тормозные механизмы всех колес. Вышколены также системы ABS и ESP - оперативно придут на помощь в сложной ситуации на мокром покрытии.

На проселке спасает хорошая геометрическая проходимость, а также возможность отключить систему ESP на скользких и рыхлых поверхностях. Хотите повысить порог проходимости? Выбирайте 1,8-литровую машину с "механикой" и системой Lada Ride Select - этот функционал реально работает, прикусывая буксующее переднее колесо и варьируя порог пробуксовки в зависимости от выбранного режима.

В заключение о ценах. За вариант с "механикой" сегодня придется отдать 988 900 рублей. Машина с вариатором, побывавшая на тесте, оценена дороже - в 1 048 900 рублей. Стоит ли новинка таких денег? На мой взгляд, да. Если вы спросите, стоит ли покупать Xray Cross Instinct из-за топового варианта мультимедиа с "Алисой"? Ответ снова положительный. Сможет ли "инстинктивный" автомобиль выжить в суровой конкуренции с Hyundai Creta и Renault Kaptur? Покажет время. Будет надеяться, вазовцев их маркетинговый инстинкт не обманул.