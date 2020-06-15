Указ губернатора Архангельской области от 15 июня 2020 года № 89-у "О внесении изменений в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у и от 28 мая 2020 года № 76-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и от 28 мая 2020 года № 76-у "О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городском округе Архангельской области "Северодвинск" в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".

Временно исполняющий обязанности Губернатора Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 15 июня 2020 г. № 89-у

Изменения, которые вносятся в указы Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у и от 28 мая 2020 года № 76-у

1. В указе Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)":

1) в пункте 2:

а) в абзаце первом цифры "10," исключить;

б) в подпункте 9 цифры "10," исключить;

в) подпункт 14 изложить в следующей редакции:

"14) осуществления пеших (одиночных, парных или семейных) прогулок в парках, скверах и других зонах отдыха на открытом воздухе при условии соблюдения социального дистанцирования;";

г) дополнить новым подпунктом 16 следующего содержания:

"16) индивидуальных занятий спортом и физическими упражнениями вне места проживания (пребывания), за исключением территорий стадионов, при соблюдении социального дистанцирования;";

д) абзацы семнадцатый и восемнадцатый исключить;

2) в подпункте 1 пункта 4 слова ", в том числе субботников с участием жителей муниципальных образований Архангельской области, за исключением уборки прилегающей территории работниками организаций при соблюдении социального дистанцирования и использовании средств индивидуальной защиты" заменить словами "за исключением уборки территории с участием жителей муниципальных образований Архангельской области, включая уборки прилегающей территории работниками организаций, а также с привлечением добровольцев (волонтеров)";

3) в пункте 5:

а) в подпункте 1:

в абзаце первом слова "до 15 июня" заменить словами "до 30 июня";

в абзаце втором слова ", при условии предъявления документа, подтверждающего отсутствие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и соответствующего требованиям, предусмотренным пунктом 51 настоящего указа. Требование о наличии документа, подтверждающего отсутствие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), предусмотренного настоящим абзацем, не распространяется на лиц, осуществляющих межрегиональные перевозки грузов, пассажиров и багажа, и лиц, прибывших с территорий иных муниципальных образований Архангельской области и осуществляющих перемещение в пределах территории Архангельской области" исключить;

б) в подпункте 2:

в абзаце первом слова "до 15 июня" заменить словами "до 30 июня"; подпункты "б", "ж" и "з" исключить;

4) пункт 51 исключить;

5) пункты 10, 101 и 102 исключить;

6) в пункте 103 слова "и пунктом 10" исключить;

7) пункты 104 - 107 исключить;

8) в пункте 12:

а) в подпункте 3 цифры "10," исключить;

б) в подпункте 8 цифры "10," исключить;

в) подпункт 13 исключить;

г) в подпункте 14 слова "или субъекта Российской Федерации, указанного в пункте 10 настоящего указа" исключить;

9) в подпункте 21 пункта 14 слова "в пунктах 10 и 103" заменить словами "в пункте 103";

10) подпункт 3 пункта 26 исключить;

11) в пункте 39:

а) в подпункте 2 цифры "10," исключить;

б) подпункт 11 исключить;

в) в подпункте 13 слова "спортивных и детских площадок, стадионов, спортивных, тренажерных площадок и других плоскостных спортивных сооружений, иных мест для занятия спортом и проведения досуга, парков, скверов, аллей" заменить словом "стадионов";

г) в подпункте 14 слова ", 10 и" заменить словом "и";

12) в подпункте 4 пункта 44:

а) слова "обеспечить установление личности и места нахождения лиц, прибывших на территорию Архангельской области из других субъектов Российской Федерации, с учетом сведений, предоставляемых на "горячую линию" в порядке, определенном органами местного самоуправления в соответствии с подпунктом 11 пункта 39 настоящего указа, а также сведений, содержащихся в государственной информационной системе Архангельской области "Мониторинг эпидемиологической ситуации в Архангельской области"" исключить;

б) цифры "10," исключить.

2. В указе Губернатора Архангельской области от 28 мая 2020 года № 76-у "О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городском округе Архангельской области "Северодвинск" в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)":

1) дополнить новыми пунктами 19 и 20 следующего содержания:

"19. Установить, что подпункты 14 и 16 пункта 2 указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у не распространяются на граждан, проживающих (пребывающих) и (или) временно находящихся на территории городского округа.

20. Приостановить с 16 июня 2020 года:

а) работу объектов розничной торговли, за исключением:

аптек и аптечных пунктов;

специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, которые определены рекомендуемым перечнем непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, а также похоронных принадлежностей, масок (повязок) гигиенических, автозапчастей (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры), печатной продукции средств массовой информации, семян, в том числе саженцев, сельскохозяйственных растений, предметов садово-огородных и инвентаря, очков, линз и их частей, табачных изделий, санитарно-технических изделий, электротехнического оборудования, изделий, применяемых в медицинских целях, в том числе ортопедических изделий, средств пожаротушения и предупреждения пожаров;

продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

б) деятельность массажных салонов (код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2): 86.90.3);

в) предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2): 96.02), за исключением предоставления услуг парикмахерскими, а также салонами красоты, предоставляющими услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности, при условии применения работниками и предоставления посетителям средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), обязательного соблюдения режимов предварительной записи потребителей, одновременной загрузки мест обслуживания потребителей услуг не более 50 процентов от общего количества мест в залах обслуживания и обеспечения расстояния между местами обслуживания и нахождения потребителей услуг в залах не менее 1,5 метра, а в случае расположения указанных парикмахерских и салонов красоты в многоквартирном доме также при условии наличия автономной от многоквартирного дома вентиляции, с обязательной санитарной обработкой помещений и дезинфекцией после каждой группы посетителей;

2) пункт 19 считать пунктом 21.







