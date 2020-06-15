Chevrolet начал продажи бюджетных моделей в России. Известны цены

"Келес Рус" - официальный дистрибьютор UzAuto Motors на российском рынке, сообщил о начале продаж моделей Spark, Nexia и Cobalt.

Технически и визуально автомобили уже знакомы россиянам - ранее они были представлены на отечественном рынке под брендом Ravon. Сеть дилеров, как сообщили в представительстве "Келес Рус", формируется на основе некоторых действующих автосалонов General Motors и Ravon.

"На сегодняшний день на дилерство Chevrolet массового сегмента претендуют несколько десятков дилерских предприятий-кандидатов, которые расположены в крупных городах на территории России, что обеспечит равномерный охват, - цитирует РИА Новости дистрибьютора. - Первые из них начинают работу уже сегодня, а в самое ближайшее время произойдет расширение дилерской сети благодаря новым партнерам в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, и других городах-миллионниках. Дилерские предприятия будут оказывать весь спектр услуг, соблюдая рекомендованные стандарты бренда".

Уже известны цены: хэтчбек Ravon R2 с 85-сильным мотором 1.25 литра на "автомате" обойдётся в 720 000 рублей, Nexia и Cobalt с двигателями 105 и 106 л.с. в паре с МКП можно купить от 700 и 750 тысяч рублей соответственно. Информация о комплектациях уже опубликована на сайте дистрибьютора, но прайс на каждую из них доступен по запросу.

Напомним, Ravon пытался возобновить продажи "бюджетников" во втором полугодии 2019 года, но рестарт оказался провальным: было реализовано 683 автомобиля. В "Келес Рус" подчеркнули, что пока в приоритете не количественные показатели, а операционные цели, тем не менее, в компании рассчитывают продать до конца года порядка 10 тысяч машин.

Ранее сообщалось, что задержка начала продаж автомобилей Chevrolet из Узбекистана была вызвана введением карантинных мер, вследствие чего компания не смогла в запланированные сроки получить сертификат соответствия.