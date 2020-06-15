Эмир Кустурица приедет на Парад Победы в Москву

Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица по личному приглашению министра обороны России Сергея Шойгу станет почетным гостем на Параде Победы в Москве 24 июня.

"В этот день по Красной площади плечом к плечу с российскими военнослужащими пройдут и наши сербские братья, - говорится в письме Шойгу к Кустурице, опубликованном порталом "Искра". - Эмир, приглашаю тебя в качестве почетного гостя принять участие в этом знаменательном событии".

Между тем Кустурица в настоящее время официально занимает еще и пост советника сербского члена в Президиуме Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Именно в данном качестве признанный мастер поделился с корреспондентом "Российской газеты" своим видением перспектив развития отношений с Россией.

"Хочу отметить, что Милорад Додик сделал правильный выбор, предпочтя Западу развитие партнерских отношений с единственным историческим союзником сербов - Россией", - указал он, добавив, "сербы иногда, как младшие братья, обижаются, что русские нам мало помогают, забывая, что России необходимо защищать свыше 60 тысяч километров государственной границы". В этой связи Кустурица высказал позицию, согласно которой Сербии и всем сербам необходимо понять, что проблемой является не то, что кто-то теперь не защищает наши границы, а то, что на протяжении долгого времени мы имели элиту, которая была коррумпирована Западом.

"Думаю, настал момент, когда Сербии необходимо отречься от Иосипа Броза Тито (бывшего югославского лидера), - констатировал режиссер. - В этом есть смысл. Поскольку тот, лавируя между Черчиллем и Сталиным, выбрал первого. Сегодня Россия имеет значительные сырьевые запасы, развитую экономическую систему. Когда вы приезжаете в Москву, то видите не только оригинальный российский город, но и большой европейский центр. Нельзя победить Евразию, нельзя даже пытаться с ней воевать. Пытаться воевать с Россией означает воевать с Евразией. Резюмирую - Сербия должна однозначно определиться и окончательно встать на сторону Евразии, поскольку там находится будущее Европы. Европа без России будет старым музеем, где останутся только пожилые люди".

Напомним, что 24 июня в Параде Победы в Москве примут участие и 75 сербских гвардейцев, а на мероприятии будут присутствовать президент Сербии Александр Вучич и сербский лидер из Боснии и Герцеговины Милорад Додик.