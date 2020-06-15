Фергюсон вызвал Макгрегора на бой

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Американский боец Тони Фергюсон бросил вызов экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору.
Бывший временный чемпион а легком весе Фергюсон, сенсационно проигравший в мае Джастину Гэтжи, обратился к Макгрегору в соцсетях.
"Понедельник Макнаггетса. Вернем UFC былое величие", - написал Фергюсон в Instagram, немного переиначив предвыборный лозунг президента США Дональда Трампа.
Ранее Макгрегор признал себя величайшим бойцом в истории UFC, после чего объявил о завершении карьеры.
В настоящий момент Фергюсон и Макгрегор занимают вторую и четвертую строчки соответственно в рейтинге легковесов UFC.