Фергюсон вызвал Макгрегора на бой

Американский боец Тони Фергюсон бросил вызов экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

Бывший временный чемпион а легком весе Фергюсон, сенсационно проигравший в мае Джастину Гэтжи, обратился к Макгрегору в соцсетях.

"Понедельник Макнаггетса. Вернем UFC былое величие", - написал Фергюсон в Instagram, немного переиначив предвыборный лозунг президента США Дональда Трампа.

Ранее Макгрегор признал себя величайшим бойцом в истории UFC, после чего объявил о завершении карьеры.

В настоящий момент Фергюсон и Макгрегор занимают вторую и четвертую строчки соответственно в рейтинге легковесов UFC.