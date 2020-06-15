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15.06.2020 14:00
Рубрика: Российский автопром

Обнаружена олимпийская "тройка" со скромным пробегом

Текст: Валерий Карташов

Автомобильный блогер Roma Urraco опубликовал снимки очередной "капсулы времени". В этот раз он нашёл ВАЗ-2103 1980 года выпуска с черными номерами старого образца.

"Тройка" с пробегом 36833 километров окрашена в красивую желтую эмаль "Охра". Автомобиль пребывает в идеальном состоянии и "обут" в заводскую резину. Сам кузов не имеет очагов коррозии и каких-либо повреждений, но наблюдается тонкий слой пыли.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Салон, выполненный с комбинацией разных материалов и цветов, выглядит ухоженным. В багажном отделении присутствует запасное колесо, чемодан, сумка с инструментами. Экстерьер и интерьер вазовской модели щедро отделаны хромированными декоративными элементами.

Четырёхдверка оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 72 л.с. Мотор работает в связке с четырехступенчатой механической КП. К слову, на автомобиль также устанавливались силовые агрегаты объемом 1,2 литра и 1,3 литра.

Напомним, классический ВАЗ-2103 выпускался в период с 1972 по 1984 годы. Машина разошлась тиражом в 1,3 миллиона экземпляров. "Тройка" была третьей (и последней) моделью, которая запускалась в рамках глобального контракта с итальянским концерном Fiat в начале 70-х годов 20 века.

Ранее сообщалось, что в России выставили на продажу ВАЗ-2103 с автоматической коробкой передач. Легальный седан, доработанный для зарубежного рынка, продают за 1 200 000 рублей.

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#Lada