Обнаружена олимпийская "тройка" со скромным пробегом

Автомобильный блогер Roma Urraco опубликовал снимки очередной "капсулы времени". В этот раз он нашёл ВАЗ-2103 1980 года выпуска с черными номерами старого образца.

"Тройка" с пробегом 36833 километров окрашена в красивую желтую эмаль "Охра". Автомобиль пребывает в идеальном состоянии и "обут" в заводскую резину. Сам кузов не имеет очагов коррозии и каких-либо повреждений, но наблюдается тонкий слой пыли.

Салон, выполненный с комбинацией разных материалов и цветов, выглядит ухоженным. В багажном отделении присутствует запасное колесо, чемодан, сумка с инструментами. Экстерьер и интерьер вазовской модели щедро отделаны хромированными декоративными элементами.

Четырёхдверка оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 72 л.с. Мотор работает в связке с четырехступенчатой механической КП. К слову, на автомобиль также устанавливались силовые агрегаты объемом 1,2 литра и 1,3 литра.

Напомним, классический ВАЗ-2103 выпускался в период с 1972 по 1984 годы. Машина разошлась тиражом в 1,3 миллиона экземпляров. "Тройка" была третьей (и последней) моделью, которая запускалась в рамках глобального контракта с итальянским концерном Fiat в начале 70-х годов 20 века.

Ранее сообщалось, что в России выставили на продажу ВАЗ-2103 с автоматической коробкой передач. Легальный седан, доработанный для зарубежного рынка, продают за 1 200 000 рублей.