К поискам пропавших на Камчатке моряков подключили беспилотник

На Камчатке для поиска пропавших моряков задействовали беспилотный летательный аппарат, который будет вести наблюдение с воздуха, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Всем проходящим мимо судам дана радиограмма о происшествии, они ориентированы на попутный поиск", - отмечается в сообщении.

Спасатели обследуют акваторию и прибрежную территорию Авачинской бухты.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 июня катер с четырьмя членами экипажа на борту вез груз для другого судна, но перевернулся в штормовую погоду. Его обнаружили примерно в 40 километрах от берега. Все четверо мужчин пропали.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения морского транспорта (часть третья статьи 263 УК РФ).