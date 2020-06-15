Во Владивостоке суд продлил арест рыбаку из КНДР

Городской суд Находки продлил арест одному из северокорейских рыбаков, напавших на российских пограничников, и перенес заседание на 2 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Иностранец останется под стражей еще четыре месяца. Дела двух других подозреваемых планируется рассмотреть 16 и 17 июня.

Арестованные находятся в Приморье с сентября прошлого года, когда российские пограничники обнаружили незаконно промышлявшее кальмаром иностранное судно. Экипаж из 17 рыбаков оказал сопротивление пограничникам, вооружившись подручными предметами.

Трое граждан КНДР нанесли деревянными палками множество ударов трем военнослужащим, причинив им вред здоровью средней тяжести. В отношении них дела переданы в суд. Расследование уголовного дела против остальных 14 человек завершается.