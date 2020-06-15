Губернатор Алтайского края потребовал уволить мэра Славгорода

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил в адрес городского собрания Славгорода письмо, в котором назвал основания для отправки главы города Сергея Горбунова в отставку. Напомним, что градоначальник признался следственным органам в получении взяток на общую сумму более шести миллионов рублей.

В письме говорится, что действия главы нарушают ограничения и запреты, установленные Федеральным законом № 273 от 25 декабря 2008 года "О противодействии коррупции". И эти нарушения являются основанием для удаления главы города в отставку.

Как сообщили в пресс-центре правительства края, рассмотрев письмо губернатора, группа депутатов городского собрания Славгорода внесла в собрание обращение об удалении главы города Сергея Горбунова в отставку. Вопрос будет рассмотрен на сессии горсобрания завтра, 16 июня.

- К сожалению, не все проходят испытание властью. Горбунов имеет юридическое образование, был начальником отдела полиции, знает законодательство и последствия такого рода преступлений. Что его привело к тому, чтобы соблазниться взяткой? Следствие разбирается, поэтому я сейчас не могу давать оценку происходящему, - заявил по этому поводу губернатор.

В пресс-центре краевого правительства уточнили, что в соответствии с уставом Славгорода исполняющим обязанности главы города может быть назначен один из действующих заместителей Горбунова.