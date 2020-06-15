Под Норильском собрали более 28 тысяч кубометров водонефтяной смеси

За минувшие сутки на месте разлива топлива под Норильском Красноярского края было собрано около трех тысяч кубометров смеси нефти и загрязненной нефтепродуктами воды. Общий объем собранных загрязнений составил 28,7 тысячи кубометров, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации ЧС.

Частично очищена акватории реки Амбарной - за минувшие сутки с поверхности воды собрано 2338 кубометров загрязнений. Для предотвращения дальнейшего загрязнения воды спасатели устанавливают боновые заграждения, за пределы которых нефтепродукты не разливаются. Всего на Амбарной установлено 43 заградительных линии, еще две - на реке Пясина.

Продолжаются очистные работы и на суше. На промышленный отвал, находящийся на территории ТЭЦ-3, свезено почти 10 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами грунта, площадь, обработанная сорбентами, составляет 61,6 тысяч квадратных метров. Ликвидацией последствий разлива занимаются 728 человек и 298 единиц техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира.

Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 из-за разрушения фундамента и опор произошла разгерметизация одного из резервуаров для хранения нефтепродуктов - возможно, из-за изношенности оборудования. В результате вылилось более 21 тысяч кубометров нефтепродуктов, что стало причиной экологической катастрофы.