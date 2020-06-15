Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов отказался от адвокатов

Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, на судебном заседании заявил, что он отказывается от услуг своих адвокатов Александра Почуева и Екатерины Осадчук.

Олег Соколов выразил благодарность адвокату Александру Почуеву, но заявил, что хотел бы, чтобы его интересы в суде представлял адвокат Сергей Лукьянов.

О том, что в дело может вступить адвокат Лукьянов, защитники историка заявили на прошлом судебном заседании. Тогда рассмотрение дела было перенесено, чтобы у нового адвоката была возможность ознакомиться с материалами дела.

Но Лукьянов и Соколов так и не смогли заключить соглашение, которое необходимо, чтобы защитник вступил в дело.

На завершившемся несколько минут назад заседании в Санкт-Петербургском городском суде интересы Соколова представляли адвокаты Почуев и Осадчук. Когда историк заявил, что отказывается от услуг своих защитников, Почуев сказал, что не ожидал такого исхода. Сам Соколов объяснил отказ от услуг действующих адвокатов рекомендациями Лукьянова.

Между тем судья заявила, что так как Олег Соколов отказался от услуг своих защитников и с новым адвокатом не заключил соглашения, то на следующем заседании интересы историка будет представлять адвокат по назначению.

Напомним, историка СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что он в ходе ссоры расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело и сбросил его в реку Мойку по частям. Историк признал свою вину и объяснил убийство девушки личными мотивами.