Новости

В Новороссийске ребенок выпал из окна четвертого этажа 14:30
Подсчитано, сколько миллионов Михаил Ефремов зарабатывал за месяц 14:26
Военные получили около 25 тысяч АК-12 по контракту 2020 года 14:23
Подсчитано возможное число разумных цивилизаций в Млечном Пути 14:19
В Новгородской области нашли обломки советского бомбардировщика 14:18
Президент КХЛ подтвердил участие 23 клубов в следующем сезоне 14:17
Что советуют молодежи долгожители Беларуси 14:13
Вертолетный полк Балтфлота начал маневры на фоне учений НАТО 14:12
В России разработали новый экспресс-метод исследования рака мозга 14:11
В Кремле не стали комментировать возможность обмена Уилана 14:08
В Кремле дали оценку отмене парадов Победы в ряде регионов 14:00
Обнаружена олимпийская "тройка" со скромным пробегом 14:00
Мошенник выманил миллион рублей для якобы инвестиционного вложения 13:59
В "Россети Сибирь" подвели предварительные итоги ремонтной кампании 13:55
ВЦИОМ: 83% россиян соблюдали режим самоизоляции 13:52
Путин посетит главный храм Вооруженных сил 13:52
Правительство поможет регионам в случае осложнений с пандемией 13:51
В Петербурге при грабеже инкассаторов на дорогу высыпались купюры 13:51
Вышел трейлер биохоррора "Заводчик" 13:45
Американский F-15 упал в Северном море 13:44
Банк России поднял курс доллара выше 70 рублей 13:39
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов отказался от адвокатов 13:39
В Заполярье ликвидировали главный очаг коронавируса 13:39
В Приамурье проверят видео о психологическом насилии над девочкой 13:36
Тренер Логинова подписал контракт с Болгарской федерацией биатлона 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
15.06.2020 13:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов отказался от адвокатов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, на судебном заседании заявил, что он отказывается от услуг своих адвокатов Александра Почуева и Екатерины Осадчук.

Олег Соколов выразил благодарность адвокату Александру Почуеву, но заявил, что хотел бы, чтобы его интересы в суде представлял адвокат Сергей Лукьянов.

Фото: Арктическая Академия Наук
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

О том, что в дело может вступить адвокат Лукьянов, защитники историка заявили на прошлом судебном заседании. Тогда рассмотрение дела было перенесено, чтобы у нового адвоката была возможность ознакомиться с материалами дела.

Но Лукьянов и Соколов так и не смогли заключить соглашение, которое необходимо, чтобы защитник вступил в дело.

На завершившемся несколько минут назад заседании в Санкт-Петербургском городском суде интересы Соколова представляли адвокаты Почуев и Осадчук. Когда историк заявил, что отказывается от услуг своих защитников, Почуев сказал, что не ожидал такого исхода. Сам Соколов объяснил отказ от услуг действующих адвокатов рекомендациями Лукьянова.

Между тем судья заявила, что так как Олег Соколов отказался от услуг своих защитников и с новым адвокатом не заключил соглашения, то на следующем заседании интересы историка будет представлять адвокат по назначению.

Напомним, историка СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что он в ходе ссоры расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело и сбросил его в реку Мойку по частям. Историк признал свою вину и объяснил убийство девушки личными мотивами.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Кремле дали оценку отмене парадов Победы в ряде регионов
Банк России поднял курс доллара выше 70 рублей
В Госдуму внесен законопроект о приостановке блокировки Telegram
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
СМИ: Выпуск банковских карт в России может стать платным
Видео: В Подмосковье мошенники совершили шесть автоподстав
Верховный суд разъяснил, как найти виновного в заливе соседских квартир