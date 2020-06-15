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15.06.2020 10:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Челябинского экс-омбудсмена осудили за аферу с фермерским грантом

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Центральный суд Челябинска вынес приговор бывшему региональному уполномоченному по защите прав человека Алексею Севастьянову, которого обвинили в попытке мошенничества с фермерским грантом. Суд признал правозащитника виновным, но приговорил его к условному сроку, сообщили в судебной инстанции.

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- Обвиняемому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, - сообщила "РГ" представитель суда Елизавета Анисимова.

Стоит отметить, что гособвинение потребовало для экс-омбудсмена Севастьянова наказания в виде трех с половиной лет колонии со штрафом в 800 тысяч рублей. Сам подсудимый так и не признал своей вины и в последнем слове, причем в стихотворной форме изложил свое мнение о его уголовном деле и "здоровье" обвинения.

Как уже сообщала "РГ", экс-омбудсмена в феврале прошлого года задержали в Москве по подозрению в покушении на хищение средств региональной программы развития фермерских хозяйств. Именно так расценили правоохранительные органы участие Севастьянова в конкурсе минсельхоза на получение гранта на сумму в три миллиона рублей.

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После ухода с поста регионального уполномоченного по правам человека Севастьянов решил переквалифицироваться в фермеры и представил в минсельхоз региона документы о создании КФХ и покупке дойного стада, которую он оформил "задним числом".

Стоит отметить, что заявку на грант в минсельхозе отклонили, и денег не дали. Зато следствие посчитало, что действия правозащитника можно квалифицировать по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ).

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