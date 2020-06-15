В Челябинской области отказались от проведения парада 24 июня

В Челябинской области принято решение не проводить торжественное построение войск и техники в Челябинске в связи с угрозой нового всплеска распространения COVID-19, сообщили в понедельник в правительстве региона.

- В связи с тем, что в регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, а также с риском дальнейшего распространения COVID-19, на основании рекомендаций медиков, областным оперативным штабом принято решение не проводить 24 июня военный парад в Челябинске, - сообщили в пресс-службе правительства.

Напомним, ранее Парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в России перенесли с девятого мая на 24 июня. Однако динамика распространения коронавируса в Челябинской области пока не позволяет проводить мероприятия с большим числом участников. В связи с этим губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности до 30 июня.

До этого срока в регионе сохраняются все карантинные ограничения, в том числе и запрет на проведение массовых мероприятий.