Трамп раскритиковал СМИ за недостаточное освещение протестов в Сиэтле

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ мало рассказывают о леворадикальном перевороте в Сиэтле. По мнению главы Белого дома, "это делается очень даже намеренно". "Мэру и губернатору должно быть стыдно за себя. Это можно легко исправить!" - написал американский лидер в Twitter.
Напомним, во время беспорядков в Сиэтле протестующие заняли несколько кварталов в центральной части Сиэтла. "Город захватили внутренние террористы, которыми управляют "радикальные левые демократы", - прокомментировал происходящее Трамп. И потребовал от местных властей немедленно восстановить закон и порядок.
"Если вы этого не сделаете, это сделаю я. Это не игра. Мерзких анархистов надо остановить НЕМЕДЛЕННО. ПОТОРОПИТЕСЬ", - пригрозил президент.
Does anyone notice how little the Radical Left takeover of Seattle is being discussed in the Fake News Media. That is very much on purpose because they know how badly this weakness & ineptitude play politically. The Mayor & Governor should be ashamed of themselves. Easily fixed!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2020