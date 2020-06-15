Трамп раскритиковал СМИ за недостаточное освещение протестов в Сиэтле

Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ мало рассказывают о леворадикальном перевороте в Сиэтле. По мнению главы Белого дома, "это делается очень даже намеренно". "Мэру и губернатору должно быть стыдно за себя. Это можно легко исправить!" - написал американский лидер в Twitter.

Напомним, во время беспорядков в Сиэтле протестующие заняли несколько кварталов в центральной части Сиэтла. "Город захватили внутренние террористы, которыми управляют "радикальные левые демократы", - прокомментировал происходящее Трамп. И потребовал от местных властей немедленно восстановить закон и порядок.

"Если вы этого не сделаете, это сделаю я. Это не игра. Мерзких анархистов надо остановить НЕМЕДЛЕННО. ПОТОРОПИТЕСЬ", - пригрозил президент.