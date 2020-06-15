В Атланте протестующие попытались перекрыть автомагистраль

В американском городе Атланта, где в результате жестких действий полиции погиб 27-летний афроамериканец, группа людей попыталась перекрыть автомагистраль, соединяющую Джорджию с соседними штатами. Стражи порядка не позволили этого сделать, сообщает телеканал CNN.

В минувшее воскресенье в акциях протеста приняли участие около 100 человек. Они требовали пресечь чрезмерное применение силы стражами порядка, а также обеспечить соблюдение прав темнокожих.

Ранее во время беспорядков неизвестные подожгли ресторан, а затем перекрыли дороги в центре города. В ходе протестов погибли двое и ранены пять человек, информирует телеканал Fox News.