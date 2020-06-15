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15.06.2020 10:20
Рубрика: В мире

В китайском Баодине ввели военное положение из-за COVID-19

Текст: Юрий Когалов
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

В китайском городе Баодин ввели военное положение в связи со вспышкой коронавируса, произошедшей в Пекине. Дело в том, что 11-миллионный Баодин находится всего в 140 километрах от столицы, и между двумя городами налажено тесное грузовое и пассажирское сообщение.

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"Оперативный штаб по борьбе с эпидемией заявил о скорейшем введении военного положения и запуска механизма военного времени для недопущения распространения эпидемии в Баодине", - говорится на сайте правительства города. Власти призвали население быть бдительными, следить за состоянием своего здоровья и пользоваться защитными средствами, а при возникновении недомогания тут же обращаться к врачу.

Напомним, ранее на крупнейшем оптовом рынке Пекина "Синьфади" произошла вспышка коронавируса. Власти столицы предупредили об очень высоком риске распространения COVID-19. Вице-премьер Госсовета Китая Сунь Чуньлань со своей стороны призвала к "самым строгим эпидемиологическим расследованиям" на рынке и вокруг него, а также к "тщательному отслеживанию источников" инфекции для сдерживания заражения. Согласно уже проведенному расследованию, коронавирус был обнаружен на доске для разделки импортированного лосося.

В районе, где расположен рынок, был введен режим ЧП, также приостановлена работа других оптовых рынков Пекина. В городе отменены занятия в школах и спортивные соревнования.

Фото: Noel Celis / AFP
В Пекине предупредили о высоком риске распространения COVID-19

Власти начали тестирование всех, кто работает на рынке, а также всех людей, проживающих в очаге заражения и соседних районах. За последние сутки в городе на коронавирус были проверены более 76 тысяч человек. Положительным тест оказался у 59 человек, как минимум 45 из них побывали на рынке.

Данные случаи заражения на рынке стали первыми для столицы после двухмесячного перерыва. До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не регистрировали ни одного локального случая инфицирования COVID-19.

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