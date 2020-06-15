Власти Джорджии выберут наказание для полицейского стрелявшего в Брукса

Власти Джорджии примут решение, предъявлять ли обвинения бывшему сотруднику полиции в связи с гибелью афроамериканца. Прокурор округа Фултон Пол Говард уже выступил с заявлением о том, что смерть Рейшарда Брукса кажется необоснованной, а насилие со стороны стражей порядка - излишним. Мужчину ранили во время задержания в Атланте. Спасти его врачам не удалось. Ход расследования по делу прокурор округа прокомментировал в интервью телеканалу CNN.

"О том, будет ли предъявлено обвинение стражу порядка станет известно в середине недели. Решение планируем принять в среду", - цитирует Говарда агентство ТАСС.

По словам прокурора, властям предстоит выяснить главный вопрос - почему полицейский стрелял в мужчину? Посчитал ли он, что его жизнь находилась под угрозой? Напомним, 12 июня во время задержания Брукс оказал сопротивление, выхватил у полицейских электрошокер, а убегая, предположительно, пытался его применить против стражей порядка. Один из них ответил несколькими выстрелами смертельно ранив мужчину.

После произошедшего участники задержания Гаррет Ролф и Девин Бронсон были уволены. В отставку ушла и шеф полиции Атланты Эрика Шилдс. Смерть Брукса послужила причиной новой волны беспорядков.