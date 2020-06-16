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16.06.2020 16:27
Рубрика: Авто

Граждане получат скидку до 95% на перевод автомобиля на газ

Текст: Сергей Тихонов
Минэнерго предлагает увеличить субсидии при переводе автомобилей с бензина на газомоторное топливо в качестве антикризисной меры для поддержки малого и среднего бизнеса, а также граждан, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Как сообщил "Российской газете" замминистра энергетики Антон Инюцын, предполагается изменить условия существующей программы и увеличить размер субсидии с 1/3 до 2/3.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
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Дополнительно еще 30% расходов при переходе автотранспорта на метан готовы компенсировать в "Газпроме". "Таким образом, участвуя в обеих программах, юрлица и граждане смогут получить поддержку порядка 95% от расходов на установку газобаллонного оборудования (ГБО)", - сказал Инюцын.

Программа поддержки газомоторной отрасли на первом этапе охватывает 27 регионов. Сейчас размер субсидии при переводе техники на газ в среднем оценивается в 30 тысяч рублей. Ее размер зависит от типа автомобиля, поскольку отличается стоимость установки ГБО на разные машины. Воспользоваться мерой поддержки в 2020 году можно будет в тех регионах, где уже есть заправочная инфраструктура и ведется ее активное развитие. Единственное ограничение для участия в программе в том, что автомобиль должен быть не старше десяти лет.

Общее правило для всех участников программы - скидка может составить не более 2/3 от эталонной стоимости переоборудования. Для легкового автомобиля это от 54 до 84 тысяч рублей, для легкого грузового транспорта типа "Газель" - 96 тысяч рублей, для автобусов и грузовых автомобилей сумма еще выше.

Фото: скриншот с youtube.com
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По словам Инюцына, ежегодная экономия для владельца будет зависеть от расхода топлива, то есть от марки автомобиля и пробега. Для популярного среди малого бизнеса автомобиля класса "Газель" она может составить 150-200 тысяч рублей в год, для легкового автомобиля 80-120 тысяч рублей в год. Кроме того, в соответствии с распоряжением правительства в ряде регионов для автомобилей на газе установлены льготы по транспортному налогу.

Замминистра уточнил, что программа начнет действовать после того, как регионы утвердят соответствующие правила и проведут отбор сервисных центров. Для них также установлены минимальные требования, необходимые для обеспечения качества установки ГБО и безопасности последующей эксплуатации.

По мнению аналитика "Финам" Алексея Калачева, увеличение субсидий для перевода автомобилей с бензина на газомоторное топливо может серьезно подстегнуть этот процесс. Если "Газпром" добавит 30%, то переоборудовать автомобиль станет не дороже, чем купить новый комплект покрышек.