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Лоза впервые прокомментировала развод с Батыревым

Новости
    16.06.2020, 15:44
Текст:   Олег Усков

Актриса театра, кино и ТВ Евгения Лоза впервые прокомментировала свой развод с актером Антоном Батыревым.

Фото: EUTERS/Andres StapffR
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Напомним. О том, что артистическая чета приняла решение расстаться менее чем через год брака, стало известно в конце мая. При этом Лоза, звезда сериала "Восток-Запад", в происходящее никак не углублялась. Отметив лишь, что они с Антоном остаются в хороших отношениях и все обошлось без эксцессов.

Более того, по словам актрисы, после расставания с Батыревым она не унывает и вообще чувствует себя счастливой. Да и у Антона все хорошо.

Причина же разрыва прозаична - просто "все разводятся", рассказала Лоза при общении с поклонниками в соцсетях. Добавив: самоизоляция здесь ни при чем - молодые люди расстались еще до нее.

При этом Евгения настаивает, что "развод надо праздновать не менее пышно, чем свадьбу", ведь жизнь на этом не заканчивается. Главное - не зацикливаться на негативе.

Также Лоза призналась, что новых отношений у нее пока нет. Поскольку это самое худшее - "из старых отношений прыгать в новые". Для начала нужно "найти себя, свой баланс", а уже потом с кем-то опять приступать встречаться.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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Тем более что актриса "никогда не практиковала замену одного партнера на другого".

Евгения Лоза родилась в 1984 году на Украине. Снимается с нулевых - княжна Мери в "Герое нашего времени" (2006), проекты "Пиковая дама: Черный обряд", "Золушка.ru", "Мой ласковый и нежный мент", "Закрытая школа", видеоклипы групп "Звери" и Neopoleon.

Роман Лозы и Батырева начался на съемках сериала "На качелях судьбы". Поженились они летом прошлого года.

Ранее сообщалось, что развелась актерская супружеская пара Прилучный - Муценице.

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