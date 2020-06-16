Постановление правительства Мурманской области от 15 июня 2020 года № 415-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП"

С целью профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 09.06.2020 № 52 и № 53 и от 11.06.2020 № 54 Правительство Мурманской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 07.06.2020 № 396-ПП) следующие изменения:

1.1. Пункт 13 изложить в редакции:

" 13. Министерству внутренней политики Мурманской области (Леонова В.В.) совместно с органами местного самоуправления организовать и обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) за счет средств областного бюджета:

- волонтеров, осуществляющих на территории соответствующих муниципальных образований Мурманской области деятельность по приобретению, доставке лекарств, продуктов и товаров первой необходимости отдельным категориям граждан;

- членов избирательных комиссий, расположенных на территории Мурманской области, и волонтеров, принимающих непосредственное личное участие в проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.".

1.2. В Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных вышеназванным постановлением:

1.2.1. Подпункт 2 пункта 2.4 изложить в редакции:

"2) сдали биологический материал для лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19):

- до прибытия на территорию Мурманской области методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР) и получили отрицательный результат не ранее чем за три дня до прибытия на территорию Мурманской области;

- по прибытии на территорию Мурманской области в пунктах прибытия железнодорожным или воздушным транспортом (в случае организации забора биологического материала в указанных пунктах) либо по месту жительства в течение первых трех дней со дня прибытия на территорию Мурманской области, по результатам которого получен отрицательный результат исследования. До получения результата исследования граждане обязаны находиться на самоизоляции по месту жительства (пребывания) на территории Мурманской области. Лабораторное исследование осуществляется за счет средств областного бюджета;".

1.2.2. Абзац второй подпункта 3 пункта 3.2 изложить в редакции:

"- граждан, указанных в пункте 2.3, подпункте 2 пункта 2.4, -исключительно при наличии документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) (в случае получения указанного подтверждающего документа за пределами территории Мурманской области документ должен содержать информацию о проведении лабораторного исследования методом ПЦР).".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 15.06.2020.

Губернатор Мурманской области А.Чибис







