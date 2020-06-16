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16.06.2020 19:31
Рубрика: В мире

Покушение на генерала

На севере Франции осквернили памятник Шарлю де Голлю
Текст: Вячеслав Прокофьев
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8184)
Французы возмущены до глубины души, и их можно понять: в городе Отмон, что на севере страны какие-то отморозки осквернили памятник основателю Пятой республики Шарлю де Голлю. Небольшой по размерам бюст генерала был установлен лет двадцать назад на главной площади Отмона, носящей его имя. Под покровом темноты злоумышленники раскрасили памятник ярко-оранжевой краской, а на постаменте с обратной стороны написали "работорговец".
Генерал Шарль де Голль в окружении парижан, ликующих после освобождения города от нацистов (август 1944 года). Фото: GettyImages Генерал Шарль де Голль в окружении парижан, ликующих после освобождения города от нацистов (август 1944 года). Фото: GettyImages
Генерал Шарль де Голль в окружении парижан, ликующих после освобождения города от нацистов (август 1944 года). Фото: GettyImages

Первым на акт вандализма откликнулся мэр Отмона Жоэль Вильмотт, назвавший ЧП "невероятным скандалом", и приказал немедленно смыть с монумента краску и возмутительную надпись.

Фото: AP Photo/Julio Cortez
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Вслед за ним отреагировал глава всего северного региона О-де-Франс известный политик Ксавье Бертран. Он опубликовал в Twitter фотографии, облетевшие все французские газеты, снабдив их надписью: "За несколько дней до годовщины "Речи 18 июня" (в этот день 1940 года де Голль призвал соотечественников к борьбе с немецкими захватчиками. - Прим. ред.), когда мы должны вспомнить о том, что генерал зажег пламя движения Сопротивления, осквернение памятника в Отмоне вызывает негодование". При этом он добавил, что те, кто это сделал, должны быть наказаны по всей строгости, и подал иск в полицию.

Буквально за пару дней до этого нечто подобное случилось под Парижем, где в городке Павийон-су-Буа статую самого известного и уважаемого в мире великого француза также обмазали краской.

То, что глумление над памятниками генералу де Голлю произошло на фоне бурных манифестаций, что происходили в последнее время в Соединенных Штатах, а затем перекинулись и на Европу, здесь ни у кого не вызывает сомнений. Они же с подачи экстремистски настроенных "борцов против расизма" повсюду спровоцировали полемику вокруг истории колониализма, работорговли и видных деятелей, имеющих отношение к этим давним событиям.

Де Голль инициировал процесс деколонизации, что привело к независимости многих африканских стран

Но какое отношение ко всему этому имеет Шарль де Голль? Ведь рабство во Франции было отменено еще в 1848 году, а ныне здесь ежегодно 10 мая отмечают день памяти жертв этого позорного явления. Что касается колониализма, то и в этом вопросе каких-либо претензий к генералу быть не может. Вернувшись в Елисейский дворец в конце 50-х годов прошлого столетия, он, несмотря на огромные трудности и преодолевая сопротивление ультраправых, инициировал процесс деколонизации, что привело к независимости многих африканских стран, включая Алжир, Сенегал, Мали и других.

Французы возмущены радикалами, написавшими "Работорговец" на памятнике Шарлю де Голлю. Фото: twitter.com / xavierbertrand

В Елисейском дворце пока не отреагировали на акт вандализма в Отмоне, хотя позицию по отношению к надругательству памятников нынешний президент Франции на днях выразил весьма определенно, подчеркнув, что "республика не вычеркнет из своей истории ни одного следа, ни одного имени". Надо отметить, что французским законом предусматриваются весьма суровые наказания за покушение на статуи, памятники и прочие исторические монументы. Тех, кто им наносит ущерб, грозит тюремное наказание до двух лет тюремного заключения и штраф до 30 тысяч евро. Три года назад 38-летний француз, проникший на кладбище в коммуне Коломб-ле-Дез-Эглиз, что на востоке Франции, сбросил крест с постамента могилы Шарля де Голля. Злоумышленника, оказавшегося алкоголиком с нарушенной психикой, нашли спустя неделю. Ему дали год условно, оштрафовали, а также обязали оплатить все работы по восстановлению могилы генерала.

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