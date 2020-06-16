Парад Победы не состоится 24 июня в 13 городах России

Власти 13 российских городов приняли решение перенести или отменить Парад Победы. В качестве причины называется сложная эпидемиологическая ситуация на фоне распространения коронавируса.

По данным РИА Новости, 24 июня мероприятие не состоится в Ярославле, Пскове, Перми, Пензе, Вологде, Орле, Курске, Белгороде, Саранске, Челябинске, Нижнем Тагиле, Якутске и Петропавловске-Камчатском. В этих регионах вопрос проведения парадов решили по-разному. Где-то ограничены мероприятия, где-то торжества перенесены на более поздний срок.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявил, что в Кремле с абсолютным пониманием относятся к этим решениям региональных властей. По его словам, главы на местах лучше осведомлены об эпидемиологической обстановке на их территориях. "Это прерогатива руководителей регионов, те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности, и они их реализуют", - пояснил Песков.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин перенес проведение парада в честь 75-летия Победы на 24 июня. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. По словам министра обороны Сергей Шойгу, в июне парады состоятся в девяти городах-героях и 19 городах, где размещаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил.