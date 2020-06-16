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16.06.2020 09:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Во Владивосток прибыл третий новейший корвет

Текст: Анна Бондаренко

В вторник во Владивосток из Комсомольска-на-Амуре прибыл транспортно-спусковой док "Зея" с корветом проекта 20380 на борту, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Док в сопровождении буксиров вошел в бухту Золотой Рог, проследовал под Русским и Золотым мостами. Вскоре боевой корабль снимут с дока и поставят у пирса сдаточной базы Амурского судостроительного завода. В течение двух недель на корвет заселится экипаж.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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В ближайшие месяцы корвету, который носит имя "Герой Российской Федерации "Алдар Цыденжапов", предстоит пройти заводские ходовые и государственные испытания. Планируется, что они будут проведены в акватории Японского моря.

Прием корвета в состав Тихоокеанского флота ожидается в конце текущего года, отметил Воскресенский.

Это третий серийный корвет проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе специально для ТОФ. Первые два - "Совершенный" и "Громкий", вошли в состав ТОФ в 2017 и 2018 годах. На вооружении кораблей находятся комплексы ударного, противовоздушного и противолодочного оружия.

Основой противокорабельного вооружения является ракетный комплекс "Уран". При строительстве серии корветов этого проекта используется технология "стелс" - за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения и архитектурной компоновки корпуса разработчикам удалось снизить радиолокационную заметность корабля.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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