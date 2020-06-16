Аграрии юга приступили к уборке ранних зерновых. В этом году урожай зерна превысит 128,5 миллиона тонн. Как говорят аналитики, это второй по величине валовой сбор за всю историю страны после рекордного урожая 2017 года. И почти на 10 миллионов больше весьма успешного прошлого года.

При этом в финансовом плане аграриям в этом году тоже повезло. Даже сейчас, на старте нового сезона, "экспортное" зерно торгуется по цене 212 - 215 долларов за тонну, и в течение года, по всей видимости, оно еще подорожает. Больше всего от такого расклада выиграют аграрии Ростовской области и Кубани, где сосредоточены все основные экспортные порты страны.

Состояние посевов в стране неоднородное. В Поволжье и Центральном Черноземье вегетация озимых была очень удачной. Воронежцы, например, ожидают рекордный урожай. Но на юге не все так благополучно. Фермеры Ростовской и Волгоградской областей в целом довольны: если не брать в расчет сложные засушливые районы на востоке Дона, то состояние посевов примерно на уровне прошлого, весьма удачного года. Кубанские аграрии говорят: чуть хуже, чем обычно, но терпимо. А вот Ставропольский край пострадал серьезно. Там с марта по май практически не было осадков, лишь 20 процентов посевов в хорошем состоянии. Остальное - в плохом и удовлетворительном. Только недавно там сняли режим ЧС, так как в мае прошли хорошие дожди. Но даже они уже не смогли исправить ситуацию. Впрочем, невеликий урожай может положительно сказаться на ценах.

- Когда в России низкий урожай, цены на пшеницу обычно подскакивают существенно. Звучит абсурдно, но нам выращивать зерно порой выгоднее, когда урожай плохой, - говорит фермер Роман Алейников. - Получаются такие ножницы: если зерна собрано маловато, то высокая цена, а если закрома полные, то низкая. При этом большой урожай нужно еще убрать, обработать, подсушить, отвезти на склад и хранить. Это серьезный рост себестоимости.

Хотя, конечно, главный фактор для российских аграриев сегодня - мировые цены. Пандемия коронавируса и торговая война президента США с Китаем влияют на кошелек российского фермера сегодня не меньше, чем майские дожди.

- Цены на зерно в России в этом сезоне менялись драматически. В России они росли почти весь 2020 год, в основном из-за весенней девальвации рубля. Второй фактор - укрепление мировых цен на пшеницу. К марту в мире из-за коронавируса началось снижение цен практически на все сырьевые товары, но зерновые дешевели недолго. После вспышки COVID-19 во многих странах резко подскочили продажи продовольствия. Люди начали активно скупать муку, макароны и другие продукты, и этот ажиотаж серьезно поддержал спрос, - говорит исполнительный директор агентства "Совэкон" Андрей Сизов.

Кроме того, мировые трейдеры смекнули, что крупные страны-экспортеры могут ввести ограничения на вывоз зерна. И действительно, Румыния ввела временные ограничения на вывоз, Вьетнам ограничил экспорт риса, Украина - кукурузы. А Россия, крупнейший экспортер пшеницы последних лет, и вовсе закрыла на время экспорт подсолнечника и сои, а также ввела экспортную квоту на пшеницу, ячмень и кукурузу в семь миллионов тонн (с 31 марта по 1 июля).

- На фоне действий России мировая цена стала расти. Но когда она достигла 230 долларов за тонну, участники рынка все же поняли, что квота не такая уж "драконовская". Рынок немного успокоился, и началось плавное снижение. Несмотря на то что квота была быстро исчерпана, физически экспорт не остановился (больше квоты вывезти нельзя, но сейчас спокойно вывозят то, что было зарезервировано в апреле, в рамках этой квоты). Так что работа идет. С 1 июля ограничения отменят и внутренний рынок будет работать в штатном режиме, - говорит Сизов.

Как отмечает эксперт, в начале июня прошел первый крупнейший государственный тендер Египта на поставку зерна. На нем победила украинская пшеница с предложением 210 долларов за тонну. Самое дешевое российское предложение было 213 долларов. По словам Сизова, ничего страшного в таком "поражении" нет, в прошлом сезоне была похожая ситуация, когда наши компании поначалу тоже проиграли несколько крупных мировых тендеров, но к середине сезона стали наращивать обороты и торговать более активно.

- Сейчас наши экспортеры осторожничают, ведь в уходящем сезоне многие сработали в ноль, а у некоторых были и убытки, так что им ошибаться нельзя. Но главное, что Россия перестала быть самым дешевым поставщиком качественной пшеницы. Российские компании уже не спешат конкурировать в цене. Они, в определенном смысле, хотят пересидеть мировой рынок и продавать при более благоприятной конъюнктуре, - говорит эксперт.

Кстати

По данным Росстата, в России сегодня рекордно низкие запасы зерна. Так, в мае сельхозорганизации хранили всего 18,6 миллиона тонн (из них 10 миллионов тонн пшеницы). Меньше за последнее десятилетие было лишь в 2014 году: зерна - 15,6 миллиона тонн (включая 8,5 миллиона пшеницы). Но, учитывая прогноз урожая, без зерна Россия точно не останется.