Новости

60 компаний присоединились к столичной программе "Миллион призов" 10:17
В Вологде появился первый "умный" пешеходный переход 10:13
В Петербурге 103-летняя пенсионерка вылечилась от коронавируса 10:09
Новый Lexus IS построили на старой платформе 10:05
Стало известно, как будут работать стоматологические клиники 10:04
Наталья Сергунина: Московские вузы протестируют инновационные технологии 10:03
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских 10:01
В Пермском крае иномарка насмерть сбила 16-летнюю велосипедистку 09:57
Володин поздравил Терешкову с 57-летием со дня ее полета вокруг Земли 09:50
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с грузовиком 09:47
В больнице Хабаровского края произошла вспышка COVID-19 09:45
Новый пистолет скрытого ношения создадут в России 09:45
География авиарейсов в Симферополь в июне увеличится в четыре раза 09:44
В Петрозаводске на глазах матери утонула девятилетняя девочка 09:42
На Камчатке заброшенный госпиталь оборудовали для пациентов с COVID-19 09:32
В Крыму осуждены организаторы незаконной миграции 09:31
В Воркуте при пожаре погибли двое малолетних детей 09:29
На Урале отлили памятник якутскому снайперу 09:25
В Красноярске завели дело на побившую внучку бабушку 09:25
Во Владивосток прибыл третий новейший корвет 09:19
В Японии загорелось круизное судно 09:12
Власти объявили о взятии ЧС в Норильске под контроль 09:07
Начался монтаж оборудования для выпуска семиместной Hyundai Creta 09:00
В УрФУ абитуриент может сэкономить до 130 тысяч рублей 09:00
В Подмосковье дилер попытался сбыть 1,6 кг наркотиков 08:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16.06.2020 09:59
Проект: В регионах

Рекордный бросок

В нынешнем сезоне аграрии планируют собрать зерновых на 10 миллионов тонн больше, чем в прошлом году
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России № 129(8183)
Аграрии юга приступили к уборке ранних зерновых. В этом году урожай зерна превысит 128,5 миллиона тонн. Как говорят аналитики, это второй по величине валовой сбор за всю историю страны после рекордного урожая 2017 года. И почти на 10 миллионов больше весьма успешного прошлого года.
Фото: Егор Еремов/РИА Новости Фото: Егор Еремов/РИА Новости
Фото: Егор Еремов/РИА Новости

При этом в финансовом плане аграриям в этом году тоже повезло. Даже сейчас, на старте нового сезона, "экспортное" зерно торгуется по цене 212 - 215 долларов за тонну, и в течение года, по всей видимости, оно еще подорожает. Больше всего от такого расклада выиграют аграрии Ростовской области и Кубани, где сосредоточены все основные экспортные порты страны.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Минсельхоз: Ряд регионов не выполняет планы по экспорту продукции АПК

Состояние посевов в стране неоднородное. В Поволжье и Центральном Черноземье вегетация озимых была очень удачной. Воронежцы, например, ожидают рекордный урожай. Но на юге не все так благополучно. Фермеры Ростовской и Волгоградской областей в целом довольны: если не брать в расчет сложные засушливые районы на востоке Дона, то состояние посевов примерно на уровне прошлого, весьма удачного года. Кубанские аграрии говорят: чуть хуже, чем обычно, но терпимо. А вот Ставропольский край пострадал серьезно. Там с марта по май практически не было осадков, лишь 20 процентов посевов в хорошем состоянии. Остальное - в плохом и удовлетворительном. Только недавно там сняли режим ЧС, так как в мае прошли хорошие дожди. Но даже они уже не смогли исправить ситуацию. Впрочем, невеликий урожай может положительно сказаться на ценах.

- Когда в России низкий урожай, цены на пшеницу обычно подскакивают существенно. Звучит абсурдно, но нам выращивать зерно порой выгоднее, когда урожай плохой, - говорит фермер Роман Алейников. - Получаются такие ножницы: если зерна собрано маловато, то высокая цена, а если закрома полные, то низкая. При этом большой урожай нужно еще убрать, обработать, подсушить, отвезти на склад и хранить. Это серьезный рост себестоимости.

Хотя, конечно, главный фактор для российских аграриев сегодня - мировые цены. Пандемия коронавируса и торговая война президента США с Китаем влияют на кошелек российского фермера сегодня не меньше, чем майские дожди.

- Цены на зерно в России в этом сезоне менялись драматически. В России они росли почти весь 2020 год, в основном из-за весенней девальвации рубля. Второй фактор - укрепление мировых цен на пшеницу. К марту в мире из-за коронавируса началось снижение цен практически на все сырьевые товары, но зерновые дешевели недолго. После вспышки COVID-19 во многих странах резко подскочили продажи продовольствия. Люди начали активно скупать муку, макароны и другие продукты, и этот ажиотаж серьезно поддержал спрос, - говорит исполнительный директор агентства "Совэкон" Андрей Сизов.

Кроме того, мировые трейдеры смекнули, что крупные страны-экспортеры могут ввести ограничения на вывоз зерна. И действительно, Румыния ввела временные ограничения на вывоз, Вьетнам ограничил экспорт риса, Украина - кукурузы. А Россия, крупнейший экспортер пшеницы последних лет, и вовсе закрыла на время экспорт подсолнечника и сои, а также ввела экспортную квоту на пшеницу, ячмень и кукурузу в семь миллионов тонн (с 31 марта по 1 июля).

Фото: iStock
Экспортеры российского АПК могут выиграть от ослабления рубля

- На фоне действий России мировая цена стала расти. Но когда она достигла 230 долларов за тонну, участники рынка все же поняли, что квота не такая уж "драконовская". Рынок немного успокоился, и началось плавное снижение. Несмотря на то что квота была быстро исчерпана, физически экспорт не остановился (больше квоты вывезти нельзя, но сейчас спокойно вывозят то, что было зарезервировано в апреле, в рамках этой квоты). Так что работа идет. С 1 июля ограничения отменят и внутренний рынок будет работать в штатном режиме, - говорит Сизов.

Как отмечает эксперт, в начале июня прошел первый крупнейший государственный тендер Египта на поставку зерна. На нем победила украинская пшеница с предложением 210 долларов за тонну. Самое дешевое российское предложение было 213 долларов. По словам Сизова, ничего страшного в таком "поражении" нет, в прошлом сезоне была похожая ситуация, когда наши компании поначалу тоже проиграли несколько крупных мировых тендеров, но к середине сезона стали наращивать обороты и торговать более активно.

- Сейчас наши экспортеры осторожничают, ведь в уходящем сезоне многие сработали в ноль, а у некоторых были и убытки, так что им ошибаться нельзя. Но главное, что Россия перестала быть самым дешевым поставщиком качественной пшеницы. Российские компании уже не спешат конкурировать в цене. Они, в определенном смысле, хотят пересидеть мировой рынок и продавать при более благоприятной конъюнктуре, - говорит эксперт.

Кстати

По данным Росстата, в России сегодня рекордно низкие запасы зерна. Так, в мае сельхозорганизации хранили всего 18,6 миллиона тонн (из них 10 миллионов тонн пшеницы). Меньше за последнее десятилетие было лишь в 2014 году: зерна - 15,6 миллиона тонн (включая 8,5 миллиона пшеницы). Но, учитывая прогноз урожая, без зерна Россия точно не останется.

Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Ростовская область ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Во вторник в Москве откроются летние веранды ресторанов и кафе
МИД: Наказание Уилану мягче, чем было бы в США за аналогичное преступление
СК: Устроивший стрельбу по полицейским в Москве был замкнутым
Стало известно, как будут работать стоматологические клиники
Оргкомитет Олимпиады в Токио не исключил еще одного переноса игр