Российский союз автостраховщиков 28 июня запустит новую IT-систему АИС ОСАГО. Об этом сообщил президент союза Игорь Юргенс.

Проект АИС ОСАГО содержит в своей основе ряд самых инновационных технологических решений. Уже разработаны и готовятся к запуску в рамках проекта такие основные модули как: договоры и убытки ОСАГО, расчет коэффициента бонус-малус (за безаварийную езду). Их старт намечен на 28 июня текущего года. Потом продолжится добавление новых блоков, а также появится возможность распространить действие системы и на другие виды страхования.

Так, в систему интегрирована унифицированная модель данных, на основе которой строятся структуры данных, специфичные для конкретных страховых продуктов.

Напомним, ранее в интервью "Российской газете" заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин раскритиковал работу АИС ОСАГО. Он также озвучил предложение передать эту систему в ведение федерального органа власти.

По мнению Игоря Юргенса, база данных должна в дальнейшем остаться в ведении союза. Страховое сообщество предприняло беспрецедентные усилия по ее запуску, как с точки зрения финансовых затрат, так и с точки зрения сроков реализации. РСА за счёт средств страховщиков инвестирует в проект более 2 миллиардов рублей и запускает уникальную для страны систему за год. Это невероятно сжатые сроки, учитывая, что при непосредственном участии РСА параллельно запущен первый в России суперсервис по Европротоколу - мобильное приложение "Помощник ОСАГО".