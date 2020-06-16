В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 "Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV" следующие изменения:

в абзаце первом пункта 2.3 слова "по 16 июня 2020 года" заменить словами "до 23 июня 2020 года";

пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

"2.5. Приостановить до 3 июля 2020 года включительно:

1) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, аттракционов, иных объектов развлекательной инфраструктуры, аквапарков, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений с массовым пребыванием людей;

2) работу бассейнов, фитнес-центров, частных бань, объектов физкультуры и спорта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего постановления;

3) посещение социальных учреждений с круглосуточным пребыванием граждан, медицинских учреждений, в которых осуществляется оказание стационарной медицинской помощи, учреждений уголовно-исполнительной системы.";

пункт 2.5.1 изложить в следующей редакции:

"2.5.1. Ограничить:

1) до 21 июня 2020 года включительно работу организаций розничной торговли, за исключением осуществления продажи товаров дистанционным способом, в том числе путем доставки.

Данное ограничение не распространяется:

на аптеки и аптечные пункты, а также на организации розничной торговли, реализующие продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, перечень которых указан в приложении к настоящему постановлению;

на объекты розничной торговли, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

на организации, осуществляющие торговлю непродовольственными товарами, не включенными в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, в объектах торговли, имеющих торговый зал площадью не более 400 кв. метров и отдельный наружный (уличный) вход (за исключением вещевых рынков и ярмарок), при соблюдении условия нахождения одновременно не более одного покупателя на каждые 4 кв. метра площади торгового зала;

2) до 25 июня 2020 года включительно работу:

ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

государственных, а также муниципальных учреждений и предприятий, за исключением тех, которые продолжают функционировать в соответствии с решением органов, в ведении которых они находятся;

туристических баз и баз отдыха (за исключением случаев размещения командированных лиц).";

абзац четвертый пункта 2.6 изложить в следующей редакции:

"осуществления занятий физкультурой и спортом, а также прогулок на улице, исключая посещение мест массового пребывания людей;";

пункт 2.7 дополнить абзацами следующего содержания:

"Разрешить при условии соблюдения санитарно- эпидемиологических правил и соответствующих методических рекомендаций, утверждённых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации:

1) с 17 июня 2020 года:

проведение профессиональных спортивных соревнований с количеством посетителей не более 10 процентов от общей вместимости спортивного сооружения в соответствии с приказом министерства спорта Самарской области;

гражданам заниматься физкультурой и спортом на открытых спортивных объектах;

бронирование мест для временного проживания (номеров) на туристических базах и базах отдыха;

2) с 22 июня 2020 года работу предприятий торговли без ограничения площади торгового зала открываемого объекта, при соблюдении условия нахождения одновременно не более одного покупателя на каждые 4 кв. метра площади торгового зала и при условии выполнения Методических рекомендаций МР 3.1/2.3.5.0191-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли", утверждённых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 01.06.2020;

3) с 3 июля 2020 года:

экскурсионно-прогулочную деятельность, осуществляемую на внутреннем водном транспорте на территории Самарской области, при условии заполняемости судна, обеспечивающей соблюдение социального дистанцирования;

проведение групповых экскурсий на открытом воздухе с использованием радиооборудования.";

дополнить пунктом 2.7.1 следующего содержания:

"2.7.1. Ограничения, установленные пунктом 2.4 настоящего постановления, не распространяются на проведение военного парада и артиллерийского салюта в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 345 "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.".";

в пункте 2.12 слова "до 16 июня 2020 года" заменить словами "до 23 июня 2020 года";

в абзаце седьмом пункта 2.13 слова "уполномоченных органов и должностных лиц," исключить;

в пункте 2.14.1 слова "до 16 июня 2020 года" заменить словами "до 23 июня 2020 года";

в абзаце втором пункта 2.14.2 слова "автомобильных трассах федерального, регионального и местного значения" исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 17 июня 2020 года.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







